¿Cuántas finales disputaron Maradona y Messi del Mundial Sub20?

Messi y Maradona ganaron el Mundial Sub20

Una nueva final del Mundial Sub 20 está cerca de disputarse y nuevamente la Argentina cuenta con la chance de dar la vuelta olímpica en el plano internacional. El partido frente a Marruecos en el Estadio Nacional de Santiago de Chile invita a realizar un repaso sobre viejas finales y descubrir cómo le fue a Diego Maradona y Lionel Messi cuando estuvieron en cancha.

Lo primero a señalar es que la Albiceleste es el equipo que más veces se consagró en el certamen con seis títulos y una sola final disputada que culminó con la victoria de Brasil, en el campeonato de México 1983. Es por ello que la presencia del conjunto argentino en esta instancia invita a soñar con alcanzar la séptima coronación que permitirá marcar un claro dominio en la categoría.

¿Cómo le fue a Maradona?

Diego Maradona estuvo presente en una sola final del Mundial Sub 20 y fue en la edición de Japón 1979 en la que Argentina se consagró campeón después de ganarle por 3-1 a la Unión Soviética. El conjunto europeo comenzó ganando, pero la Albiceleste lo dio vuelta con goles de Hugo Alves, Ramón Díaz y el propio Diego.

¿Cómo le fue a Messi?

Mientras que Lionel Messi como integrante de la Argentina Sub 20 tuvo la chance de coronarse campeón en la edición de Paises Bajos 2005, en la que fue la figura del campeonato. El astro mundial anotó seis goles, dos ellos convertidos desde el punto penal en la gran final contra Nigeria.

La única duda de Placente para final

Lo primero a mencionar es que Diego Placente buscará mantener el esquema táctico de cuatro centrales, tres volantes y misma cantidad de delanteros. Es por ello que Ian Subiabre saldrá del once de la Argentina para que ingrese Maher Carrizo, que acompañará a Gianluca Prestianni y Alejo Sarco.

Por otro lado, la duda pasa por la presencia de Valentino Acuña o Tobías Andrada que deberán complementarse con Tomás Pérez y Milton Delgado. Ambos tienen grandes chances, y puede que se defina al titular en la tarde del sábado donde el cuerpo técnico tendrá su última reunión con el fin de pulir todos los detalles.

El posible once de Argentina

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Tomás Pérez, Milton Delgado, Acuña o Andrada; Gianluca Prestianni, Maher Carrizo y Alejo Sarco.

¿Cómo ver la final?