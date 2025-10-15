River jugará la Messi Cup: cuándo, dónde y quiénes la disputarán

De qué trata la Messi Cup que River disputará

Por medio de un anuncio en sus redes sociales, Lionel Messi confirmó en diciembre se llevará a cabo un certamen que fue bautizado como "Messi Cup" a disputarse en Estados Unidos. Se trata de una competencia de carácter informal pero que contará con la presencia de River. Una invitación que tomó por sorpresa a los hinchas, debido a que la misma exigen una condición a cumplir con el plantel a presentar.

"Por fin puedo contarles que en diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo. Y además va a haber muchas más actividades esos días. ¡Espero que les guste!", expresó el vigente capitán de la Selección Argentina. Un certamen que se va a disputar durante el mes de diciembre en el Chase Stadium y Florida Blue Training Center de Miami. Lo particular es que se trata de un torneo para jugadores menores de edad.

River aceptó el llamado para jugar, pero lo deberá hacer con un equipo que sea Sub 16. Un certamen que se encuentra enfocado para que los jóvenes obtengan un plus en su desarrollo como profesionales y también de utilidad para aquellos ojeadores de talentos que se encuentran Europa. Todo aquel que se destaque podría llegar a ser sondeado y hasta tentado con una oferta para marcharse.

Lo particular de este certamen es que el Millonario no se encontrá solo, debido a que Newell's es el otro conjunto argentino que fue seleccionado para disputar la primera edición. También se encuentran confirmadas las presencias de Inter Miami, Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, Inter y Chelsea. Los participantes serán divididos en dos zonas, luego los mejores clasificados pasarán a la eliminación directa con el objetivo de llegar a la gran final. Además, habrá espacio para un duelo por el tercer puesto.

¿Se queda afuera de la Copa Libertadores?

Por otro lado, la clasificación de River a la Copa Libertadores se encuentra complicada porque pasó de estar en puesto de acceso directo a quedarse con el cupo del repechaje. Algo que estuvo en duda en la tarde del pasado lunes, debido a que una victoria de Deportivo Riestra podría mandarlo a la zona de la Copa Sudamericana. Todas señalas de que el equipo está atravesando un momento futbolístico más que delicado.

Sin embargo, el Millonario tiene cuatro partidos por delante para mejorar su presente y comenzar a escalar posiciones en la tabla anual con el fin ingresar al certamen. También dispone de la chance de participar en caso de obtenga el Torneo Clausura o se transforme en el conquistador de la Copa Argentina. En esta competencia, se encuentra en la semifinal y deberá probar fuerzas contra Independiente Rivadavia.