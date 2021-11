¿Qué estabas haciendo cuando te enteraste de la muerte de Maradona?

Una pregunta en redes juntó las respuestas sobre el momento más triste de ese 25 de noviembre de 2020. El segundo exacto donde la noticia llegó a los ojos y oídos del pueblo.

Bajo la consigna "¿Qué estabas haciendo cuando te enteraste de la muerte de Maradona y qué te pasó después?" se reunió en redes sociales las respuestas sobre el momento más triste de ese 25 de noviembre de 2020. El segundo exacto donde la noticia llegó a los ojos y oídos del pueblo: la partida de Diego del mundo terrenal.

Hubo cientos de réplicas a ese tuit del periodista de El Destape Jonathan Heguier. La mayoría de argentinos y también de otras latitudes. Todas emotivas, con contextos diferentes. En el trabajo, en la calle, en un colectivo, en el supermercado, en un estudio de radio o televisión.

La periodista y conductora de C5N Daniela Ballester contó: "Estaba el aire. Fui yo la encargada de contarlo. Se me quebró la voz. Eso". También el productor de esa emisora Mauro Fulco dio su testimonio: "Estaba en el canal. No lo podía creer. Me puse a llorar como un nene. Me mandaron al aire. Intenté decir algo. Me quebré como nunca antes". La periodista Sofia Caram agregó: "Yo estaba al lado de @maurofulco. Lo vi llorar y lloré yo. Un contagio imparable de llanto en todo el canal".

El conductor de radio Fernando Casas escribió: "En una práctica matutina -era pandemia- de pibes de 9 y 10 años-, cuando corrió la noticia los padres agarramos los celulares. Me refugié a llorar a escondidas. Cuando el profe se enteró, paró la práctica y lagrimeó adelante de los chicos". Mariana Moyano, periodista y docente, publicó: "Estaba al aire en radio y no sabía cómo verbalizarlo. Nunca me habían faltado las palabras como ese día".

La periodista Sol Rodríguez Garnica así dio a conocer su tristeza sobre ese momento: "Salía de bañarme, tenía un laburo importante para hacer. La tele estaba prendida en un canal deportivo. De repente me llegan mensajes sobre la ambulancia y veo que a los de la tv también. 5 minutos después, la confirmación. Lloré una hora, en toalla, frente a la tele y al celular".



"Estaba sentada en mi casa, frente a la compu, trabajando. Me largué a llorar hasta hoy. Un rato después agarré una sábana, un tacho de membrana líquida, un pincel y llorando armé una bandera que dice "por siempre D10S" y que nunca más descolgué de la terraza", narró la usuaria SolecitodeNoche.

Por su parte, el productor de TV Lisandro Leiva contestó: "Trabajando con la compu, la tele muteada cerca mío, hasta que llama mi viejo: - Te enteraste? Volteo mi mirada a la tele y estaba ese zócalo que evidentemente no quería ver. Nos quebramos y no hubo más palabras, y sigo sin poder ponerle palabras. El duelo será largo".

Estela María cuenta con emoción: "Hacía 14 días q murió mi mamá, estaba en el trabajo... me avisa x WhatsApp, mi hija menor. Voy a la oficina de al lado, había una extraña q me hizo un gesto casi de festejo. Le dije de todo menos q era linda. Me sentí absolutamente desolada".

"Estaba trabajando, sin nada de medios a mano, súper concentrada...me llama mi abuela Teresa y me cuenta ...lagrimeé x el hecho enorme, y me emocioné porque ella me llamó a mi para compartir su tristeza. Fue la última llamada con ella aún lúcida...así q doble recuerdo", memoriza Marilyn.

Marcos dice: "En casa, cocinando con la tele de fondo. Escuché lo de la ambulancia y me puse verlo, enseguida la confirmación y me puse a llorar como no lo hacía desde la muerte de mi vieja. Se moría un superhéroe, no podía ser real. Y sentí que se paralizó todo, que no pasaron más las horas".

"En la calle. Me avisó una amiga con la que había discutido el 30/10 porque no era de buena feminista honrar sus 60 años. Me lo dijo con mucho cuidado, como si se tratara de un familiar. Me senté en el escalón de una casa a llorar, cancelé lo que iba a hacer y me fui a mi casa", relata la usuaria de Twitter SkinnyQuemera.

Todos y todas escribieron con la memoria fresca sobre un hecho que será olvidado jamás. El momento exacto de la partida del superhéroe de varias generaciones. Ese mediodía donde el silencio duró una eternidad. Maradona había dejado este planeta.