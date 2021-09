Las "renovadas" redes de Diego Maradona: fotos borradas y una promesa

Los hijos de Diego Armando Maradona manejan ahora sus redes, eliminaron varias publicaciones referidas a Matías Morla e hicieron una promesa.

Los hijos de Diego Armando Maradona, a meses de cumplirse un año del fallecimiento de su padre, se hicieron cargo de las redes sociales del exfutbolista. Un texto del escritor uruguayo Eduardo Galeano acompañó la primera publicación con la cara del mejor de la historia que incluyó una promesa. Cabe destacar que Dalma, Gianinna, Jana, Diego Armando Jr. y Dieguito Fernando postearán siempre y cuando haya acuerdo entre ellos.

Sus herederos escribieron: "No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes, fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tanta pasión, que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende".

Siguiendo la línea del relato de Galeano, confirmaron que serán ellos los encargados de sus redes sociales a partir de ahora: "Tus hijos queremos que tu fuego inigualable no se apague nunca, y que tu recuerdo permanezca por siempre. Por eso vamos a mantener activas tus redes, para que todos los que te quieren y admiran, tengan un lugar donde poder rendirte el homenaje que vos te merecés".

La cuenta tiene una nueva publicación pero así también varias eliminadas. Todo lo referente al mal entorno que tuvo el astro argentino en sus últimos años de vida lo eliminaron. Desde Matías Morla hasta las diferentes publicidades con el apellido Maradona. La única foto que dejaron es la que Diego compartió junto a su amigo Víctor Stinfale en la que les deseaba feliz día del abogado.

El triste recuerdo del "Cabezón"

Luego de la victoria de la Selección Argentina ante Bolivia y la emoción de Lionel Messi tras el apoyo de la gente, Ruggeri recordó a "Pelusa" en el Mundial de 1994. "Los vi llorar a los dos más grandes del mundo. Lo vi a él y al otro (Diego Armando Maradona) un montón de veces. En el 94 cuando le dijeron que agarre el bolso y se vaya me fui a la habitación donde estaba él, nos quedamos un rato charlando como hasta las cuatro de la mañana".

El momento más difícil lo vivió en la cancha: "Se decía que había un positivo, vamos a reconocer la cancha, había una platea llena de periodistas y era raro. Siempre estaban por Maradona y pasa como ahora con Messi. Pero estaba Grondona, los dirigentes iban de acá para allá y Diego estaba solo sentado en el palo del otro arco agarrado de la red. Me fui caminando para allá y ahí me dijo 'me limpiaron del mundial', el ya sabía", sentenció Ruggeri.