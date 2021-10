El video inédito de Diego Armando Maradona jugando con su nieto Benjamín

Giannina Maradona compartió un video inédito de Diego Armando Maradona jugando y cantando con su nieto Benjamín en la plaza.

Un nuevo video inédito de Diego Armando Maradona salió a la luz. A través de sus redes sociales fue Giannina Maradona quien dio a conocer las imágenes que muestran otro costado del mejor jugador de todos los tiempos, su rol como abuelo con Benjamín.

Si quedaban dudas de qué equipo es hincha Benjamín, el nieto de Diego Maradona e hijo de Giannina y Sergio "Kun" Agüero, su propia madre las despejó. Durante este jueves 21 de octubre subió a sus historias de Instagram un video inédito de su padre jugando y cantando canciones de Boca Juniors junto al pequeño hace varios años atrás.

Esto se sumó a una de las postales que dejó el encuentro entre el "Xeneize" y Godoy Cruz por la fecha 17 de la Liga Profesional disputado en La Bombonera.. Transcurrían 40 minutos del primer tiempo y la cámara enfocó al histórico palco que ocupaba "Pelusa" en el que estaban sus dos hijas, su nieto y Daniel Osvaldo (actual pareja de la madre del pequeño de 12 años).

"Un día en la plaza: babu haciendo de babu. El de chapitas con buzo de leopardo de espalda es Benja", sumado a tres corazones con los colores de Boca escribió Giannina para acompañar al video en el que su hijo canta "olé olé olé Boca Boca" junto a su abuelo. Esto confirma que lejos está el pequeño de seguir los pasos de su padre y ser hincha de Independiente.

Quedó aún más claro mientras el "Kun" realizaba un streaming con Ibai Llanos y su hijo irrumpió con la camiseta del "Xeneize". "No se saca nunca esta camiseta, decile algo boludo", dijo. El youtuber lo vio y exclamó. "¡Hombre, Benjamín! Muy buena camiseta, Benjamín. A ti, Kun, ¿esa camiseta te gusta?", lo chicaneó divertido. El jugador, con algo de seriedad, le contestó: "Y no, pero bueno".

La desgarradora confesión de Agüero sobre la muerte de Maradona

Sergio "Kun" Agüero dio una interesante entrevista con respecto a su presente en el Barcelona. En la misma habló de cómo se enteró del fallecimiento de Diego Armando Maradona el pasado 25 de noviembre de 2020 y cómo afectó esto a su hijo Benjamín, quien además era nieto del 10. Con sentidas palabras recordó al más grande de la historia y su relación con él.

"Tomé la noticia muy mal. Cuando me enteré pensé que era mentira como tantas otras veces. Como veía que cada vez lo decía más gente le pregunté directamente a la mamá de Benjamín y me contestó que sí. Pensaba mucho en mi hijo y me preocupaba mucho cómo se iba a enterar de la noticia", aseguró el "Kun" sobre ese triste momento.

Y agregó: "Diego y Benja se llevaban muy bien. Diego era un fenómeno y Benja lo amaba. Le pedí a mi hermana que fuera a buscarlo al colegio y lo distraiga. Al día siguiente me escribió: 'Papá quiero ir a verlo'. Yo tenía miedo que se quedara con un mal recuerdo pero lo dejé ir. Fue con su mamá al velatorio en la Casa Rosada, le dio un beso y se puso a llorar. Al menos se pudo despedir de su abuelo", concluyó.