La desgarradora confesión de Agüero sobre la muerte de Maradona: "Pensé mucho en mi hijo"

Sergio "Kun" Agüero recordó como vivió el triste momento en el que se enteró del fallecimiento de Diego Armando Maradona y cómo le afectó a su hijo Benjamín.

Mientras se prepara para jugar su primer partido oficial en el Barcelona, Sergio "Kun" Agüero dio una interesante entrevista con respecto a su presente en el "Culé". En la misma habló de cómo se enteró del fallecimiento de Diego Armando Maradona el pasado 25 de noviembre de 2020 y cómo afectó esto a su hijo Benjamín, quien además era nieto del 10. Con sentidas palabras recordó al más grande de la historia y su relación con él.

No fue nada fácil. Más allá de que los unía el fútbol también lo hacía la familia. El fruto del amor entre el exjugador de Independiente y Gianinna era otro de los lazos entre ambos. El niño que actualmente tiene 12 años lo vivió con mucha tristeza y su padre lo contó en la nota. Si bien no pudo acompañarlo ya que jugaba ese mismo día con el Manchester City sí dio detalles de lo que hablaron.

"Tomé la noticia muy mal. Cuando me enteré pensé que era mentira como tantas otras veces. Como veía que cada vez lo decía más gente le pregunté directamente a la mamá de Benjamín y me contestó que sí. Pensaba mucho en mi hijo y me preocupaba mucho cómo se iba a enterar de la noticia", aseguró el "Kun" sobre ese triste momento.

Y agregó: "Diego y Benja se llevaban muy bien. Diego era un fenómeno y Benja lo amaba. Le pedí a mi hermana que fuera a buscarlo al colegio y lo distraiga. Al día siguiente me escribió: 'Papá quiero ir a verlo'. Yo tenía miedo que se quedara con un mal recuerdo pero lo dejé ir. Fue con su mamá al velatorio en la Casa Rosada, le dio un beso y se puso a llorar. Al menos se pudo despedir de su abuelo", concluyó.

Se acerca su debut con el Barcelona

La espera para Sergio "Kun" Agüero finalmente terminó. Luego de romperla en un partido amistoso ante Cornellá, el delantero del Barcelona tiene casi todo listo para debutar oficialmente con la camiseta del "Blaugrana". Sólo resta recibir el alta médica y si esto sucede antes del domingo 17 de octubre es muy probable que juegue ante el Valencia por la novena fecha de La Liga de España a partir de las 16:00 (hora argentina).

El exgoleador del Manchester City, que llegó en el último mercado de pases, se recupera de una dolencia que lo marginó de las canchas desde su arribo al club. Según informaron los médicos del "Culé" sufrió una lesión tendinosa en el gemelo interno de la pierna derecha lo que lo dejaría afuera al menos por 10 semanas. El tiempo pasó y se aguarda por lo que será su primer partido por los puntos.

Cómo se enteró de la partida de Messi al PSG

Agüero reveló sus sensaciones tras conocer la noticia: "Fue un momento de shock. Él estaba muy mal. Cuando me enteré no lo podía creer. Ese día lo fui a ver a su casa. Y, por mi personalidad, como no le veía bien, intentaba hacer que se olvidara de lo que había pasado. Veía que estaba medio apagado y lo intentaba distraer. Le contaba de mi equipo de Esports. Y las cosas que estábamos haciendo", aseguró.