Golpazo para el Dibu Martínez en el Aston Villa: qué pasó con el arquero de la Selección Argentina

Golpazo para el Dibu Martínez en el Aston Villa

Emiliano "Dibu" Martínez sufrió un nuevo golpazo en Inglaterra con el Aston Villa en el marco de la semifinal de la FA Cup. El arquero fue titular en la derrota por 3 a 0 que marcó la despedida de los comandados por Unai Emery del mencionado certamen. De esta manera, quedaron sin chances de disputar la gran final, como también sucedió en la UEFA Champions League donde quedaron afuera con el Paris Saint Germain en cuartos de final.

El guardameta de la Selección Argentina no pudo hacerle frente a los ataques rivales durante el cotejo que definió al primer finalista del torneo más antiguo del mundo. El restante se definirá en el cruce entre el Nottingham Forest y el Manchester City que tendrá lugar este domingo 27 de abril para saber cuáles serán los clubes que se verán las caras en el cruce definitorio. En cuanto al desempeño, el hombre de la "Albiceleste" no la pasó nada bien en el verde césped.

El Aston Villa del Dibu Martínez perdió y quedó afuera de la FA Cup

A los 31 minutos llegó el primer golpe con el gol de Eberechi Eze, quien desde afuera del área marcó un verdadero golazo para abrir el marcador y que el "Dibu" Martínez no pudo despejar. Ya en el complemento los "Villanos" trataron de llegar a la igualdad pero no lo lograron y se quedaron con las manos vacías. Para colmo, el Crystal Palace erró un penal ya que Jean Philippe Mateta desvió su remate y derivó en un festejo efusivo del arquero a su manera tan particular.

Sin embargo, los de Emery no respondieron y nuevamente el arquero fue la víctima cuando llegó el 2 a 0 con otro gol espectacular convertido por Ismaila Sarr. Este último volvió a convertir poco después para cerrar la goleada y que el Aston Villa se quede afuera de la FA Cup. En cuanto a la Premier League, el equipo está séptimo y hoy ingresaría a la Conference League de la próxima temporada con cuatro fechas todavía por delante.

Aston Villa cayó 3 a 0 contra el Crystal Palace y se despidió de la FA Cup

Las estadísticas de Dibu Martínez en Aston Villa

204 partidos oficiales desde septiembre del 2020.

248 goles recibidos.

66 vallas invictas (50 en la Premier League).

22 amonestaciones.

Ninguna expulsión.

Sin títulos conseguidos.

Dibu Martínez entró en la historia de Aston Villa: el hito del arquero de la Selección Argentina

Emiliano "Dibu" Martínez alcanzó otro hhecho histórico con el Aston Villa, después de la goleada del equipo de Unai Emery por 3-0 frente al Southampton en condición de visitante, por la 32° jornada de la Premier League de Inglaterra. El arquero, de 32 años, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 y bicampeón de la Copa América, recibió el reconocimiento del club por su notable temporada 2024-2025 en Europa.

El guardameta de 1.95 metro, que inició su carrera en el fútbol en Independiente, llegó a los 50 arcos en cero en el certamen inglés con esta institución, a la que llegó allá por septiembre del 2020 desde el Arsenal. Si bien el marplatense sostuvo su arco en cero en 66 ocasiones en total de manera oficial con el cuadro de Birmingham, medio centenar de ellas fueron por la Liga de la Primera División.