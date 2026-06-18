Delantero marfileño Wahi no entrará en la convocatoria para el partido contra Alemania en Canadá

Imagen de archivo del jugador Elye Wahi, de Costa de Marfil, disputando un balón con el ecuatoriano Joel Ordóñez durante un partido del Grupo E del Mundial en el Estadio de Filadelfia, Filadelfia, Pensilvania, EEUU.

El ​delantero marfileño Elye Wahi no viajará a Canadá para el partido del ‌Mundial de este ‌fin de semana contra Alemania, según informó el jueves la Federación de Fútbol de Costa de Marfil (FIF), un día después de que se relacionara al jugador con una investigación sobre un presunto caso de ​corrupción deportiva en ⁠un partido de la Ligue 1 ‌francesa.

La FIF afirmó que tiene plena ⁠confianza en Wahi, pero ⁠no viajará para el partido del sábado en Toronto porque no se habían obtenido las ⁠autorizaciones necesarias para trasladarse a Canadá.

Las ​autoridades francesas indicaron que se ‌detectaron patrones de apuestas ‌inusuales en torno a una tarjeta amarilla ⁠que Wahi recibió en un partido de la Ligue 1 mientras jugaba con el Niza el mes pasado.

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"Hasta la ​fecha, la ‌FIF no ha sido notificada oficialmente de ningún procedimiento judicial o administrativo que le afecte", señaló la federación del país africano en un comunicado.

"Durante ⁠este periodo especialmente difícil, la FIF ofrece todo su apoyo al jugador y reafirma su confianza en él. Elye Wahi sigue siendo un miembro importante de la selección nacional de Costa de Marfil", señaló.

"El jugador no podrá ‌unirse al viaje de la delegación a Canadá. Esto se debe a que aún no se han obtenido las autorizaciones administrativas necesarias para que pueda entrar en territorio canadiense. ‌Por lo tanto, Elye Wahi permanecerá en Estados Unidos hasta que la selección regrese", agregó.

Costa ‌de Marfil ⁠venció a Ecuador por 1-0 en su primer partido del Grupo ​E, mientras que Alemania aplastó por un contundente 7-1 a Curazao.

Con información de Reuters