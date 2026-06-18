Tras la interrupción del Tren Roca, demoras en autopistas y colectivos colapsados

Tras confirmarse una falla técnica en Plaza Constitución, todos los ramales del Tren Roca debieron ser cancelados tras diversas demoras y cancelaciones en las primeras horas de la mañana de este jueves. En medio del caos, líneas de colectivos se vieron colapsadas por la cantidad de usuarios que debieron elegir otro transporte para llegar a sus trabajos y los ingresos a la Capital Federal tuvieron importantes complicaciones.

Según indicaron a través de sus canales oficiales, los ramales La Plata, Bosques vía Quilmes, Ezeiza, Korn y Bosques vía Temperley de la Línea Roca comenzaron la mañana con demoras por falla técnica de catenaria -sistema de alimentación eléctrica- en Constitución. Con el paso de los minutos, se dieron diversas cancelaciones y más tarde, la interrupción total del servicio.

"Trenes Argentinos informa que se presentó una falla técnica en el sistema de alimentación eléctrica en Constitución, que limita la operación a la mitad de los andenes. A raíz de esto el ramal La Plata está limitado entre Quilmes y La Plata. El ramal Bosques vía Quilmes está limitado entre Berazategui y Bosques. Los ramales Korn, Ezeiza y Bosques via Temperley están limitados entre Temperley y Korn, Ezeiza y Bosques", detallaron recién a las 9 de la mañana.

En la misma línea, desde sus redes confirmaron el corte total de luz en Plaza Constitución. "Para permitir el trabajo de las cuadrillas técnicas, se procedió al corte total del suministro eléctrico en el sector afectado. A las 8:15 hs, se hizo efectivo el corte de energía entre Plaza Constitución y Remedios de Escalada para dar inicio a las tareas de reparación", indicaron. Hasta el momento, se desconoce cuándo volverá a la normalidad.

Problemas en los accesos a CABA

Mientras tanto, las complicaciones se extienden a todos los ámbitos y la movilidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se transformó en una odisea. Miles de pasajeras y pasajeros quedaron varados y debieron recurrir a colectivos y medios alternativos, generándose aglomeraciones en paradas de colectivos. El transporte público se mantiene saturado.

Al mismo tiempo, las demoras generalizadas se extendieron al tránsito y los accesos sur a la Ciudad de Buenos Aires se vieron completamente colapsados. Una de las más afectadas fue la Autopista Buenos Aires-La Plata, que registró una gran cantidad de vehículos y observa lentitud desde Bernal hasta Capital.

Sumado a esto, se registraron choques en el enlace de Autopista Perito Moreno y Av. General Paz y en Autopista Oeste altura Gral. Paz (ambos, sentido al centro). Por otro lado, la Panamericana sigue con demoras entre 197 y Capitán Juan de San Martín y el Camino del Buen Ayre con retrasos a la altura de José León Suárez, hacia Acceso Norte.