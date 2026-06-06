Delantero iraquí Hussein fue interrogado durante horas en aeropuerto de Chicago: fuente

FOTO ARCHIVO: Aymen Hussein de Irak llega antes del partido ante Bolivia por el repechaje intercontinental al Mundial

Por Ashraf Hamed ​Atta y Ahmed Rasheed

BAGDAD, 6 jun (Reuters) - El delantero iraquí Aymen Hussein fue retenido e interrogado ‌durante casi siete ‌horas en el aeropuerto O'Hare de Chicago tras su arribo a Estados Unidos con su selección el sábado por la mañana, informó un responsable deportivo del país.

Hussein finalmente pudo entrar, pero al fotógrafo del equipo se le prohibió el ingreso ​a Estados Unidos, ⁠según el responsable, que trabaja para el ‌Comité Olímpico Iraquí pero mantiene estrechos contactos ⁠con el equipo.

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No hubo ⁠comentarios inmediatos por parte de la Federación Iraquí de Fútbol ni de Hussein, una figura emblemática que ⁠marcó el gol que aseguró la clasificación ​del equipo al Mundial.

El Servicio de ‌Inmigración y Control de Aduanas ‌de Estados Unidos y el Departamento de ⁠Seguridad Nacional no respondieron de inmediato a los mensajes en los que se les pedía una declaración sobre el supuesto interrogatorio, del que ​también se ‌hizo eco la prensa iraquí.

Los aficionados salieron a primera hora de la mañana para recibir a la selección iraquí en el aeropuerto, con banderas en la mano y ⁠pidiendo a los jugadores que posaran para fotos, mostraban videos en las redes sociales.

El teléfono de Hussein fue inspeccionado tras su llegada, informó el funcionario iraquí. "El fotógrafo de la selección nacional, Talal Salah, fue retenido durante más de 10 horas, fue sometido a ‌controles similares de su teléfono y, finalmente, se le denegó la entrada en Estados Unidos", añadió la fuente.

Irak regresa al Mundial por primera vez desde que debutó hace 40 años. En la primera fase, ‌se enfrentará a Francia, Senegal y Noruega en el Grupo I.

Hussein, de 30 años, lidera una potente delantera ‌en la ⁠que también destacan Ali Al-Hamadi y los jóvenes talentos Ali Jassim y Youssef ​Amyn.

El torneo, coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México, comienza el jueves.

(Reporte adicional de Milana Vinn en Nueva York. Editado en español por Javier Leira)