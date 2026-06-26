Delantero ghanés Semenyo pide a su equipo presionar más a los árbitros del Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo L - Inglaterra vs Ghana

El delantero de Ghana, Antoine Semenyo, afirmó que su equipo debe presionar al árbitro con más frecuencia después de ‌que no se revisó ‌la jugada en la que reclamaron un penal en el partido de la fase de grupos del Mundial contra Inglaterra.

Las Estrellas Negras lograron un empate a 0-0 contra los Tres Leones en el Grupo L, y se asegurarán quedar entre los dos primeros si ganan o empatan contra Croacia el sábado.

Ghana se ubica en el ​segundo lugar con cuatro ⁠puntos, empatados con Inglaterra, que tiene una diferencia de goles ‌superior, después de que el árbitro Said Martínez no ⁠se inmutara ante la entrada de ⁠Ezri Konsa sobre Prince Kwabena.

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"Como jugadores, tenemos que rodear al árbitro y quejarnos. Creo que, como equipo, tenemos que ser más agresivos con ⁠los árbitros, ya sea quedándonos más tiempo en el ​suelo como jugadores o con los entrenadores en ‌la banda presionando al cuarto árbitro", ‌dijo Semenyo.

Carlos Queiroz, que dirige su quinto Mundial, afirmó que ⁠estas situaciones ponen a sus jugadores en una posición difícil.

"Cuando ocurren estos incidentes, vienen a mí y me dicen: 'Vaya, tus jugadores ni siquiera han protestado'", explicó Queiroz. "Pero si protestan, les sacan tarjetas amarillas, ​así que ‌no sabemos qué postura debemos adoptar".

También expresó su frustración por la implementación de la tecnología de repetición de jugadas, 10 años después de ser usada por primera vez.

"Dado que el VAR (se) creó en 2016, 2018 fue el primer ⁠Mundial. Han pasado 10 años, no hay excusa, ni razón para que el VAR no sea mejor, así que es hora de que las autoridades de la FIFA revisen lo que ha estado ocurriendo entre bastidores", señaló.

Una victoria de Ghana y un empate o una derrota de Inglaterra ante Panamá harían que Ghana finalice como líder del grupo.

Quedar en ‌segundo lugar significaría volver a Toronto, después de que las autoridades de inmigración negaran la entrada a Canadá al centrocampista Thomas Partey para jugar contra Panamá.

El exjugador del Arsenal se enfrenta a siete acusaciones de violación y dos de agresión sexual en Gran Bretaña, acusaciones que ‌él ha negado.

Queiroz sugirió que los medios de comunicación presionen a las autoridades canadienses.

"Creo que su segunda pregunta debería dirigirse a las autoridades de ‌visados de Canadá, ⁠no a mí. Ustedes son la prensa, son quienes tienen el poder de informar y, probablemente, de influir ​en la opinión pública, no nosotros. Ese no es nuestro trabajo, nuestro trabajo es respetar las decisiones que ellos han tomado y aceptarlas", señaló.

Con información de Reuters