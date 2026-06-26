Internaron a un nene de 7 años por golpes en la cabeza y murió: detuvieron a su madre y padrastro

La localidad formoseña de Clorinda no sale de la conmoción tras la muerte de Neithan Martínez, un nene de siete años que se encontraba internado desde hace más de seis meses en grave estado.

En ese contexto, la Justicia investiga un caso de maltrato infantil y en las últimas horas, detuvieron a la madre y al padrastro del pequeño. Neithan había ingresado a la guardia del Hospital de la Madre y el Niño el 19 de febrero pasado con un traumatismo craneoencefálico grave y otras lesiones internas.

Al ser consultada por los médicos, su mamá, Milena Martínez, dijo que se había caído mientras jugaba con sus hermanos en una cama cucheta. Sin embargo, tras la muerte del nene, el resultado de la autopsia y las pruebas reunidas dejaron en jaque su primera versión.

Desde un principio de la investigación, las inconsistencias en el relato de la madre la pusieron en la mira de la Justicia y las sospechas derivaron en un allanamiento en la casa familiar. Así constataron que no existía la cama cucheta de la que había hablado la acusada para explicar las heridas de su hijo. Por otro lado, encontraron manchas de sangre con aparentes intentos de limpieza, un dato que alejó todavía más la posibilidad de un accidente.

El hallazgo tal vez más importante en la causa fue el de un escurridor con un hierro en uno de sus extremos, que de acuerdo con las pericias realizadas por Criminalística presenta compatibilidad con las lesiones que sufrió Neithan y fue incorporado al expediente como la posible arma que causó las lesiones.

Las pruebas que complicaron a los acusados

La principal hipótesis hasta el momento sostiene que la víctima fue atacada a golpes con ese elemento, lo que descarta por completo la versión del accidente doméstico que había planteado la madre.

El allanamiento en la vivienda familiar también reveló otros elementos que profundizaron las sospechas sobre los adultos responsables del cuidado del menor. Por ello, continúan trabajando en la recolección de testimonios y pruebas periciales para reconstruir los hechos que derivaron en la muerte del niño, mientras la comunidad de Clorinda sigue con atención el avance de la causa.

En un comienzo se investigó el caso como "lesiones graves" en contexto de violencia intrafamiliar y encubrimiento, pero después fue recaratulada la causa a "homicidio en grado de tentativa y encubrimiento agravado".

Tras la muerte de Neithan, la calificación cambió una vez más y ahora el expediente fue caratulado como "homicidio agravado por el vínculo y encubrimiento". Las autoridades esperan el resultado de la autopsia para confirmar la causa de la muerte de la víctima, aunque todos los indicios hasta el momento apuntan a que el nene fue víctima de un brutal ataque en el ámbito de su propio hogar.

La detención de la madre y el padrastro

La madre y el padrastro de Neithan Martínez fueron detenidos en las últimas horas y permanecen a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación. La fiscalía a cargo del caso ordenó una serie de medidas de prueba para determinar el grado de participación de cada uno en los hechos que derivaron en la muerte del menor.

La detención de ambos adultos fue recibida con alivio por parte de la comunidad de Clorinda, que exige justicia para el niño y reclama que se esclarezca por completo lo ocurrido.

El caso de Neithan Martínez reavivó el debate sobre la protección de la infancia y la necesidad de extremar los controles para prevenir situaciones de violencia intrafamiliar. Organizaciones defensoras de los derechos de los niños y niñas manifestaron su preocupación y pidieron que se investigue a fondo el caso para determinar si existieron fallas en los mecanismos de protección que pudieron haber evitado la tragedia.

Mientras tanto, el cuerpo del menor fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense para la realización de la autopsia correspondiente, cuyos resultados serán determinantes para avanzar en la imputación formal de los acusados y esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del pequeño.