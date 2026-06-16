Defensa inglés Chalobah sustituirá al lesionado Livramento en el Mundial

Imagen de archivo del defensa inglés Trevoh Chalobah, del Chelsea, tras un partido de la Prermier League ante el Leeds United, en Stamford Bridge, Londres, Reino Unido.

El defensa del Chelsea Trevoh Chalobah fue convocado para la selección inglesa que está disputando el Mundial tras la ‌baja de Tino Livramento, del ‌Newcastle, debido a una lesión en la pantorrilla.

Livramento, de 23 años, sufrió la lesión durante el entrenamiento del domingo y las pruebas de imagen y la evaluación médica realizadas el lunes confirmaron que no podrá disputar el torneo.

La FIFA, organismo rector del fútbol mundial, permite a las selecciones realizar cambios en sus plantillas definitivas de 26 jugadores hasta ​24 horas antes de ⁠su primer partido de la fase de grupos en caso ‌de lesiones graves. Inglaterra debutará el miércoles contra Croacia en ⁠el Grupo L.

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Chalobah viajará a la ⁠concentración del equipo en Kansas City, mientras que el resto de la plantilla se desplazará a Dallas para el partido del miércoles, según informó ⁠la Federación Inglesa de Fútbol en un comunicado.

La participación de Livramento ​ya era incierta después de que se perdiera ‌las últimas cinco semanas de la ‌temporada nacional por un problema en el muslo, en una campaña ⁠plagada de lesiones.

Solo disputó 17 partidos de la Premier League con el Newcastle, ya que sufrió dos lesiones de rodilla que lo dejaron fuera de combate durante dos meses, antes de que una lesión ​en el ‌tendón de la corva en enero lo mantuviera apartado de los terrenos de juego durante 15 partidos.

Livramento debutó con la selección inglesa bajo las órdenes de Gareth Southgate en noviembre de 2024 y ha disputado cinco partidos internacionales con Thomas ⁠Tuchel, dos de ellos como titular. Salió al campo en el descanso de la victoria por 1-0 en un partido de preparación contra Nueva Zelanda, pero no participó en el siguiente amistoso contra Costa Rica.

El lateral derecho ya es motivo de preocupación para Inglaterra, ya que Reece James también se enfrenta a problemas físicos tras una temporada plagada de lesiones. El jugador de ‌26 años se perdió nueve partidos con el Chelsea al final de la temporada por un problema en el tendón de la corva.

Djed Spence y Ezri Konsa también son opciones. Spence, que puede jugar en ambos laterales, ha disputado seis partidos con Tuchel, mientras que Konsa, que se ‌desempeña sobre todo como central, cuenta con 11 convocatorias, nueve de ellas como titular.

Chalobah, por su parte, no ha jugado con Inglaterra desde que participó en ‌un amistoso contra ⁠Senegal en junio de 2025, aunque fue convocado como suplente para varios partidos de clasificación para el Mundial bajo ​las órdenes de Tuchel.

Un jugador lesionado debe ser sustituido por alguien de la "lista provisional de convocados", compuesta por un máximo de 55 jugadores, que se dio a conocer antes del torneo.

(Editado en español por Carlos Serrano)