La directora del Abierto de Francia se disculpa por decir que el tenis masculino es más atractivo que el femenino

La directora del Abierto de Francia, Amélie Mauresmo, se ha disculpado por haber dicho que el tenis femenino no es tan atractivo como el masculino, y ha añadido que sus comentarios se sacaron de contexto.

Las declaraciones se produjeron en un momento en el que se cuestionó la programación de los partidos. En el programa del Grand Slam de tierra batida se ha incluido un partido nocturno cada día a las 21:00 hora local (1900GMT) desde el primer lunes hasta los cuartos de final.

Sin embargo, nueve de los 10 partidos programados como sesión nocturna han sido partidos de hombres, lo que ha hecho que se cuestione que las mujeres se hayan visto perjudicadas en los grandes torneos.

En respuesta a las preguntas sobre la programación, Mauresmo dijo que los partidos de los hombres tienen más "atractivo".

"En primer lugar, los comentarios que hice fueron tomados fuera del panorama más amplio, fuera del contexto", dijo la excampena de Grand Slam Mauresmo a Tennis Channel el jueves.

"Y quiero pedir perdón a las jugadoras que se sintieron realmente mal por lo que dije."

"De nuevo, creo que la gente que me conoce, que me ha conocido dentro y fuera de la pista, a lo largo de mi carrera, a lo largo de todo lo que he hecho, sabe que soy una gran luchadora por la igualdad de derechos y el tenis femenino, las mujeres en general".

Mauresmo dijo que era difícil poner solo jugadoras en la programación para los espectadores con una entrada única para la noche, y añadió que el torneo estudiaría la posibilidad de ajustar el formato el año que viene.

"Con respecto a la programación, específicamente para los partidos nocturnos, mi opinión fue que, al tener un solo partido, es realmente más difícil programar un partido femenino porque tenemos que tener en cuenta la duración", dijo Mauresmo.

"Es lo más justo para los espectadores."

"El año que viene, para ser más justos con las jugadoras, sería bueno tener la posibilidad de poner dos partidos o quizás un partido femenino más un partido de dobles".

Con información de Reuters