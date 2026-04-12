Cruzeiro vs U. Católica: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo D de la Copa Libertadores

El juego entre Cruzeiro y U. Católica se disputará el próximo miércoles 15 de abril por la fecha 2 del grupo D de la Copa Libertadores, a partir de las 19:00 (hora Argentina) en el Mineirão.

Así llegan Cruzeiro y U. Católica

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

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Últimos resultados de Cruzeiro en partidos de la Copa Libertadores

Cruzeiro ganó por 1-0 el juego pasado ante Barcelona.

Últimos resultados de U. Católica en partidos de la Copa Libertadores

U. Católica cayó 1 a 2 ante Boca Juniors.

Ubicado detrás del líder del Grupo D, Cruzeiro luchará por llegar a la cima, mientras que U.Católica está último al no sumar puntos y deberá ganar para subir de puesto.

Fechas y rivales de Cruzeiro en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo D - Fecha 3: vs Boca Juniors: 28 de abril - 21:30 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 4: vs U. Católica: 6 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 5: vs Boca Juniors: 19 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 6: vs Barcelona: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de U. Católica en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo D - Fecha 3: vs Barcelona: 29 de abril - 21:00 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 4: vs Cruzeiro: 6 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 5: vs Barcelona: 21 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 6: vs Boca Juniors: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Cruzeiro y U. Católica, según país