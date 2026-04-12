Corinthians vs Santa Fe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo E de la Copa Libertadores

El duelo correspondiente a la fecha 2 del grupo E de la Copa Libertadores se jugará el próximo miércoles 15 de abril a las 21:30 (hora Argentina).
Así llegan Corinthians y Santa Fe
El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.
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Últimos resultados de Corinthians en partidos de la Copa Libertadores
Corinthians derrotó por 2 a 0 a Platense en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.
Últimos resultados de Santa Fe en partidos de la Copa Libertadores
Santa Fe sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Peñarol..
En los últimos 2 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 1 oportunidad y terminó igualado 1 partido. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 6 de abril, en Segunda Fase del torneo Copa Libertadores 2016, y firmaron un empate en 1.
Corinthians quiere mantenerse en la cima del Grupo E. Hasta el momento acumula 3 puntos con 2 goles. El Cardenal se encuentra en tercer lugar con 1 unidad y 1 gol convertido.
Fechas y rivales de Corinthians en los próximos partidos de la Copa Libertadores
- Grupo E - Fecha 3: vs Peñarol: 30 de abril - 21:00 (hora Argentina)
- Grupo E - Fecha 4: vs Santa Fe: 6 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo E - Fecha 5: vs Peñarol: 21 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo E - Fecha 6: vs Platense: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Santa Fe en los próximos partidos de la Copa Libertadores
- Grupo E - Fecha 3: vs Platense: 29 de abril - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo E - Fecha 4: vs Corinthians: 6 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo E - Fecha 5: vs Platense: 19 de mayo - 21:00 (hora Argentina)
- Grupo E - Fecha 6: vs Peñarol: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Corinthians y Santa Fe, según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas