Fluminense vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo C de la Copa Libertadores

El duelo entre Fluminense e Independiente Riv. (M) correspondiente a la fecha 2 del grupo C se disputará en el Maracanã desde las 21:30 (hora Argentina), el miércoles 15 de abril.
Así llegan Fluminense y Independiente Riv. (M)
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
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Últimos resultados de Fluminense en partidos de la Copa Libertadores
En su visita anterior, Fluminense empató por 0 con Dep. La Guaira.
Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos de la Copa Libertadores
Independiente Riv. (M) venció en casa a Bolívar por 1 a 0.
Indep.Mza. cuenta con 3 puntos, 1 y es el líder del Grupo C. Entretanto, Fluminense ocupa el tercer lugar en el torneo, sumó 1.
Fechas y rivales de Fluminense en los próximos partidos de la Copa Libertadores
- Grupo C - Fecha 3: vs Bolívar: 30 de abril - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo C - Fecha 4: vs Independiente Riv. (M): 6 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo C - Fecha 5: vs Bolívar: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo C - Fecha 6: vs Dep. La Guaira: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos de la Copa Libertadores
- Grupo C - Fecha 3: vs Dep. La Guaira: 30 de abril - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo C - Fecha 4: vs Fluminense: 6 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo C - Fecha 5: vs Dep. La Guaira: 21 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo C - Fecha 6: vs Bolívar: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Fluminense e Independiente Riv. (M), según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas