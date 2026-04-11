Equipos de EEUU e Irán se encuentran en Pakistán para mantener conversaciones de paz

El humo se eleva tras un ataque aéreo en el Líbano, visto desde el norte de Israel

Por Ariba Shahid, Asif Shahzad y Parisa ​Hafezi

ISLAMABAD, 11 abr (Reuters) - Líderes de Estados Unidos e Irán se encontraban el sábado en la capital de Pakistán para negociar el fin de la guerra, aunque la república islámica puso en duda la ‌celebración de las conversaciones al afirmar que no ‌podrían comenzar sin compromisos sobre el Líbano y las sanciones.

La delegación estadounidense, encabezada por el vicepresidente JD Vance e integrada por el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, aterrizó en dos aviones de la Fuerza Aérea en una base aérea de Islamabad.

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La delegación iraní, encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, llegó el viernes vestida de negro en señal de luto por la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y de otros fallecidos en el conflicto.

Estas serán ​las conversaciones de más alto ⁠nivel entre los países desde la Revolución Islámica de 1979. Si ambas partes mantienen negociaciones presenciales como se ‌espera, serían los primeros encuentros directos desde 2015, cuando alcanzaron un acuerdo sobre el programa ⁠nuclear de Teherán.

Trump rompió el acuerdo nuclear en 2018 durante su ⁠primer mandato. Ese año, Jamenei prohibió nuevas conversaciones directas entre funcionarios estadounidenses e iraníes.

Una fuente iraní de alto rango declaró a Reuters que Washington había acordado liberar los activos congelados depositados en bancos de Qatar y otros bancos extranjeros, ⁠y acogió la medida como una señal de "seriedad" en las conversaciones, algo que fue negado luego ​por un funcionario de Washington.

Irán también ha exigido un alto el fuego en el ‌Líbano, donde los ataques israelíes contra militantes de Hezbolá ‌han causado la muerte de casi 2.000 personas desde el inicio de los combates en marzo. Qalibaf ⁠afirmó el X que las negociaciones no comenzarían hasta que se cumplieran esas promesas.

Israel y Estados Unidos han afirmado que la campaña en el Líbano no forma parte del alto el fuego entre Irán y Washington.

REUNIONES EXPLORATORIAS

Una fuente iraní de alto rango declaró a Reuters que Pakistán transmitiría una respuesta inicial de Estados Unidos a las demandas ​de Irán y ‌que, si Teherán las aceptaba, se iniciarían las conversaciones directas entre ambas partes.

La delegación iraní se reunió con el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, para determinar el momento y la forma de las posibles negociaciones, informaron los medios locales.

Trump publicó el viernes en las redes sociales que la única razón por la que los iraníes seguían vivos era para negociar un acuerdo.

Por su parte Vance, en ⁠declaraciones realizadas mientras se dirigía a Pakistán, dijo que esperaba un resultado positivo, pero añadió: "Si intentan jugar con nosotros, se encontrarán con que el equipo negociador no es tan receptivo".

Fuentes de Islamabad indicaron que funcionarios pakistaníes han mantenido conversaciones preliminares por separado con equipos de avanzada de ambas partes.

Una fuente pakistaní señaló que era demasiado pronto para saber si las conversaciones concluirían el sábado, y añadió que no había un plazo límite para las negociaciones.

Trump anunció el martes un alto el fuego de dos semanas en la guerra, lo que ha detenido los ataques aéreos contra Irán pero no ha puesto ‌fin al bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, que ha provocado la mayor interrupción de la historia en el suministro energético mundial, ni ha calmado la guerra paralela entre Israel y Hezbolá en el Líbano.

La agenda de Teherán también incluye el fin de las sanciones que han paralizado su economía durante años, y el reconocimiento de su autoridad sobre Ormuz, donde pretende recaudar tasas de tránsito y controlar el acceso.

La interrupción del suministro energético ha alimentado la inflación y ‌ralentizado la economía mundial, con un impacto que se prevé que se prolongue durante meses, incluso si los negociadores logran reabrir el estrecho.

Los ataques en el sur del Líbano continuaron el sábado, informó la prensa estatal libanesa. Reporteros de Reuters oyeron un ‌dron de vigilancia israelí sobrevolando ⁠Beirut desde la noche del viernes hasta la mañana, y aviones de combate rompieron la barrera del sonido dos veces sobre la ciudad.

Hezbolá anunció que había llevado a cabo varias ​operaciones militares contra posiciones israelíes el sábado, tanto en territorio libanés como en el norte de Israel.

Funcionarios israelíes y libaneses mantendrán conversaciones en Washington el martes, informaron ambas partes, en medio de versiones contradictorias sobre lo que se trataría en dichas reuniones.

Con información de Reuters