Luego de ser filmado en la vía pública dispuesto a jugar al fútbol con amigos y posteriormente escrachado en una reunión en la que se lo pudo observar a punto de iniciar un 'Truco' con sus círculo, Marcos Rojo volvió a romper la cuarentena obligatoria. Esta vez, fue filmado por una vecina de La Plata que envió su video al sitio de noticias 0221. ¿Qué hizo esta vez?

El defensor de Estudiantes de La Plata se encontraba yendo, nuevamente en compañía de sus amistades, rumbo a un club de la zona para disputar un partido de paddle. Sin embargo, la quinta de verano del Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau se encontraba cerrada. De todos modos, una señora que encontró a Rojo en la calle lo filmó en las intersecciones de las calles 7 y 602 de Villa Elvira.

"Sabemos que esto no está permitido y hasta ofrecimos formalmente ese espacio y nuestra sede al Municipio para usarlo para atención sanitaria, estamos dentro de las instituciones que aportaron sus espacios. Se cumplen perfectamente los protocolos sanitarios", manifestaron a 0221 desde la institución a la que el jugador 'pincha' se encontraba presto a ingresar.

No es la primera vez que el ex defensor de la Selección Argentina en los mundiales 2014 y 2018 protagoniza una escena irresponsable dentro de la cuarentena obligatoria. Los casos fueron enumerados al comienzo de esta nota. De hecho, su pase pertenece a Manchester United y allí están disconformes con la actitud del futbolista: saben que se encuentra cedido a Estudiantes de La Plata, pero cuando finalice la presente temporada deberá volver a Inglaterra. Y no han visto con buenos ojos lo que hizo. Pensando a futuro, claro está.