Ver River vs. Blooming en vivo online en la Copa Sudamericana por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

River debuta en la Copa Sudamericana.

River visita este miércoles a Blooming desde 21:30 en lo que será su debut en la Copa Sudamericana. Un encuentro que llega en un buen momento para los dirigidos por Eduardo "Chacho" Coudet que desde que llegó al conjunto de Núñez hilvanó cuatro victorias consecutivas y logró acomodar al equipo en los puestos de arriba de su grupo en el Apertura.

Uno de los objetivos del año para el Millonario es hacerse fuerte en este certamen, al cual vuelve tras 11 años de ausencia, en los que se mantuvo presente siempre en Copa Libertadores. Por ello mismo, la presión caerá sobre este conjunto al ser en los papeles uno de los favoritos a quedarse con el campeonato, que se disputa de manera anual.

Por dónde ver River contra Blooming

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre River y Blooming de este miércoles 21:30 horas será transmitido por DSports.

Bajas para enfrentar a Blooming

Con vistas a lo que será este partido, Coudet no podrá contar con Gonzalo Montiel, que acarrea una lesión muscular, mientras que Marcos Acuña se encuentra suspendido por su expulsión en la serie frente a Palmeiras del año pasado, ni tampoco podrá estar presente Maximiliano Salas, tres nombres menos de cara al debut copero.

Frente a este panorama, el once que en principio saldría a la cancha sería con Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre, Facundo Colidio y Sebastián Driussi. Un equipo compuesto de titulares sin guardarse nada para lo que se le viene.

River busca seguir sumando.

Después de este duelo copero, River tendrá que visitar el Cilindro de Avellaneda para enfrentarse a Racing el domingo próximo, entre semana se medirá contra Carabobo y finalmente jugará frente a Boca, en un partido que como cada superclásico tendrá mucho en juego, por lo que este abril tendrá una agenda muy dura para el Millonario.

El fixture de River en la Copa Sudamericana 2026