Independiente vs U de Chile por la Copa Sudamericana: cuando juegan, formaciones y como ver en vivo

Independiente vs U de Chile por Copa Sudamericana: cuando juegan

Independiente buscará escribir un nuevo capítulo en su historia copera cuando visite a la Universidad de Chile este miércoles, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El Rojo llega con la difícil misión de recuperar el buen rendimiento mostrado en el primer semestre del año y dejar atrás el irregular momento que atraviesa en el plano local.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Independiente y Universidad de Chile, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Independiente y Universidad de Chile?

El partido entre Independiente y Universidad de Chile por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana se jugará este miércoles 13 de agosto de 2025, a partir de las 21:30 horas (hora argentina) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será Anderson Daronco de Brasil.

El conjunto de Avellaneda llega a este compromiso tras atravesar un momento delicado en el fútbol argentino, donde suma cinco partidos sin victorias en todas las competencias. El equipo dirigido por Julio Vaccari viene de empatar sin goles ante River Plate en el Torneo Clausura, un resultado que mostró una mejoría en el rendimiento defensivo pero que mantiene las preocupaciones por la falta de contundencia ofensiva en el último tercio del campo.

A pesar de las dificultades en el ámbito local, donde quedó eliminado de la Copa Argentina ante Belgrano de Córdoba y acumula derrotas consecutivas ante Talleres y Gimnasia La Plata, Independiente necesita un triunfo copero que le permita volver a creer en recuperar el nivel que lo caracterizó durante la primera mitad de 2025. El Rojo busca aprovechar esta competencia internacional para reencontrarse con las buenas sensaciones y el juego que lo llevó a destacarse en torneos anteriores.

Sin embargo, en la Copa Sudamericana el Rojo demostró un nivel superior, clasificándose directamente a los octavos de final como primero del Grupo A con autoridad, sacándole cuatro puntos al segundo clasificado Guaraní. Esta diferencia de rendimiento entre competencias genera expectativas sobre la posibilidad de que el equipo de Vaccari pueda mostrar su mejor versión en territorio chileno y conseguir un resultado favorable para definir la serie en el Libertadores de América.

Por su parte, la Universidad de Chile llega a este encuentro con gran motivación tras golear 4-1 a Unión Española el pasado sábado en la Liga de Primera chilena. El Chuncho ocupa la segunda posición del torneo local con 38 puntos en 19 fechas disputadas, manteniéndose a seis unidades del líder Coquimbo Unidos y consolidándose como uno de los equipos más regulares del campeonato trasandino.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez accedió a estos octavos de final de la Copa Sudamericana tras una interesante travesía que incluyó su participación en la Copa Libertadores, donde quedó en la tercera posición del Grupo A, detrás de Estudiantes y Botafogo. Posteriormente, los azules demostraron su potencial al superar el playoff ante Guaraní por un marcador acumulado de 6-2, exhibiendo un juego ofensivo atractivo que los convierte en un rival peligroso para cualquier adversario.

Cabe destacar que ambos equipos se han enfrentado en solo dos ocasiones oficiales en su historia, ambas durante la Copa Mercosur de 1998. En esa oportunidad, Independiente se impuso 6-2 en Argentina, mientras que Universidad de Chile respondió con una contundente victoria por 3-0 en el Estadio Nacional. El ganador de esta llave enfrentará en cuartos de final al vencedor del cruce entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador, mientras que la revancha se disputará el miércoles 20 de agosto en el estadio Libertadores de América.

Formaciones probables de Universidad de Chile e Independiente

El técnico de la Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, deberá afrontar este encuentro decisivo sin dos de sus jugadores habituales. Maximiliano Guerrero y Matías Sepúlveda fueron confirmados como bajas por lesiones musculares que los mantendrán alejados de las canchas por aproximadamente tres semanas. Estas ausencias obligan al entrenador argentino a modificar su esquema táctico y buscar alternativas tanto en el mediocampo como en la zona ofensiva del campo.

La buena noticia para Álvarez es que Charles Aránguiz y Marcelo Díaz volvieron a estar disponibles tras superar sus molestias físicas, lo que representa un alivio importante para el técnico considerando la experiencia y jerarquía que aportan ambos futbolistas. La probable formación de los azules incluiría a Gabriel Castellón en el arco, con una línea defensiva compuesta por Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia y Felipe Salomoni, mientras que en el mediocampo formarían los experimentados Aránguiz y Díaz junto a Israel Poblete y Javier Altamirano.

Por el lado de Independiente, Julio Vaccari aguardaría hasta momentos antes del encuentro para confirmar la formación titular, aunque su intención inicial no sería realizar modificaciones sustanciales respecto al equipo que viene utilizando. Las únicas dudas que se habían encendido en Avellaneda tenían que ver con Federico Vera y Walter Mazzantti, quienes terminaron el choque frente a River Plate con diferentes golpes, aunque ambos se mostraron recuperados durante la semana.

En caso de que el director técnico considere que esos dos futbolistas no están en óptimas condiciones físicas para afrontar la exigencia del partido, sus reemplazantes naturales serían Leonardo Godoy en el lateral derecho y Diego Tarzia en el sector ofensivo. La probable alineación del Rojo incluiría a Rodrigo Rey bajo los tres palos, con una defensa formada por Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire y Facundo Zabala, un mediocampo integrado por Felipe Loyola y Rodrigo Fernández Cedrés, y un ataque conformado por Santiago Montiel, Luciano Cabral, Walter Mazzantti y Matías Abaldo.

Probable formación de Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Israel Poblete; Javier Altamirano, Lucas Assadi, Lucas Di Yorio.

Probable formación de Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Walter Mazzantti; Matías Abaldo.

Universidad de Chile vs Independiente: Ficha técnica