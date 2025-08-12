Huracán vs Once Caldas: FUTBOL LIBRE, cómo ver en vivo y formaciones

Huracán se juega una parada importante en Colombia, donde esta noche a las 19 enfrentará a Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro será transmitido por DSports y contará con el arbitraje del brasileño Ramón Abatti.

El Globo, dirigido por Frank Kudelka, llega a esta instancia tras un semestre con altibajos. Después de perder la final del Torneo Apertura frente a Platense, el equipo mostró irregularidad en el Clausura, alternando victorias ante Boca y Tigre con caídas contra Belgrano y Estudiantes. Además, quedó eliminado de la Copa Argentina a manos de Lanús, lo que profundizó las dudas sobre su rendimiento.