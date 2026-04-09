Tragedia en la Copa Libertadores: un hincha de Junior murió tras el partido con Palmeiras en un enfrentamiento

Graves incidentes tras el partido entre Junior de Barranquilla y Palmeiras en Cartagena: una persona murió y varias resultaron heridas.

El partido entre Junior de Barranquilla y Palmeiras por la primera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 quedó tristemente marcado por los violentos episodios a las afueras del Estadio Olímpico Jaime Morón León de Cartagena. Minutos después de que finalice el encuentro se registraron graves disturbios en las inmediaciones del recinto entre los hinchas del 'Tiburón' y simpatizantes del Real Cartagena con un saldo fatal: una persona murió tras ser atacada en medio de los enfrentamientos.

Los incidentes se produjeron en distintos sectores y, durante varias horas, grupos de personas armadas con piedras, cuchillos y machetes protagonizaron choques que generaron pánico entre vecinos y comerciantes, además de dejar varios heridos. En ese contexto, un joven seguidor del Junior fue agredido luego de caer al suelo mientras intentaba escapar; según registros difundidos en redes sociales, varios atacantes lo golpearon y apuñalaron, provocándole heridas que terminaron causándole la muerte.

Un muerto tras los incidentes entre hinchas de Junior y Real Cartagena

Los desmanes habían comenzado incluso antes del inicio del partido, alrededor de las 18 horas, y se extendieron durante toda la jornada. Ante la violencia, ciudadanos debieron refugiarse en locales comerciales mientras se producían intercambios de piedras en la vía pública.

Además, un grupo de unos 30 hinchas del Junior que había llegado desde Barranquilla en colectivo fue atacado con piedras. El vehículo sufrió daños, como la rotura de vidrios y una llanta pinchada, aunque sus ocupantes no resultaron heridos gracias a la intervención policial. El cambio de sede a Cartagena para este duelo ante el 'Verdao' se produjo debido a que el estadio Metropolitano Roberto Meléndez se encuentra en refacción.

Por su parte, ñas autoridades confirmaron el fallecimiento de la víctima, un hombre de 31 años, y avanzan en la investigación para identificar a los responsables. Tras lo ocurrido, también se anunciaron medidas para reforzar la seguridad y evitar nuevos episodios de violencia en futuros partidos.

El resumen del empate entre Junior y Palmeiras en Colombia

Junior de Barranquilla y Palmeiras igualaron en el estadio Jaime Morón de Cartagena en su debut en el Grupo F de la Copa Libertadores 2026, en un encuentro parejo que dejó a ambos con su primer punto. El equipo colombiano comenzó mejor y se puso en ventaja a los 9 minutos gracias a un penal convertido por Teófilo Gutiérrez, tras una jugada revisada por el VAR.

Con la ventaja, Junior intentó controlar el juego a partir de la posesión, mientras que Palmeiras fue creciendo con el correr de los minutos. En el segundo tiempo, el conjunto brasileño salió con mayor decisión y alcanzó la igualdad a los 55 minutos, cuando Sosa aprovechó una distracción defensiva para marcar. La acción también fue revisada por el VAR, que finalmente convalidó el gol.

El conjunto colombiano comenzó arriba en el marcador, pero el 'Verdao' empató y ambos se repartieron puntos el miércoles por la noche en Cartagena.

En el tramo final, ambos equipos tuvieron situaciones claras para quedarse con la victoria. Canchimbo estuvo cerca de darle el triunfo a Junior, pero Carlos Miguel lo evitó, mientras que Anderson exigió a Silveira del otro lado. El empate terminó reflejando la paridad de un partido intenso, que dejó buenas sensaciones y todo abierto para lo que viene en el grupo.