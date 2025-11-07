Independiente campeón: cuántos cupos quedan para acceder a la Libertadores

El conjunto mendocino se clasificó a la próxima edición de la Libertadores

En la provincia de Córdoba, Independiente Rivadavia se quedó con una de las finales más infartantes de la Copa Argentina al superar a Argentinos Juniors en la tanda de los penales. Este resultado no solo le permitió conseguir su primera estrella oficial, sino que también disputará la próxima Copa Libertadores. De esta manera, los cupos de acceso del fútbol argentino comienzan a escasear y son pocos lo que tendrán la chance de disputar el certamen.

Hay que recordar que el primer clasificado fue Platense que lo logró después de haberse consagrado campeón del Torneo Apertura, mientras que el segundo fue Rosario Central por medio del cupo anual. El conjunto rosarino recolectó una serie de unidades al punto que ningún otro equipo le podrá arrebatar la cima cuando restan dos fechas por disputarse de la instancia campeonato del Torneo Clausura. A esta lista es necesario sumar al campeón mendocino.

Tan solo hay seis puntos en juego para definir al próximo clasificado

Por ende, la AFA solo tiene disponibles dos cupos de acceso directo a la próxima Copa Libertadores. Uno de ellos se entregará al segundo mejor ubicado en la tabla anual, que se va a disputar entre River y Boca. El Superclásico del domingo cuenta con una ingrediente especial, debido a que la victoria del Xeneize podría condenar al "Millonario" a sumar minutos en la edición 2026 de la Copa Sudamericana.

Por otro lado, el equipo que se consagre campeón del Torneo Clausura tendrá asegurado un lugar dentro de la fase de grupos de la copa internacional. Hasta el momento, no se tiene conocimiento sobre cuáles van a ser los ocho clasificados que comenzarán a competir con el fin de ser el nuevo conquistador del fútbol argentino. Ya que son varios los clubes separados por una diferencia de puntos que es mínima y más cuando hay seis en juego que podrían alterar todo de gran manera.

En el último escalón, se encuentra el boleto de clasificación a la Copa Libertadores que la gran mayoría de los equipos quiere evitar porque se trata de uno que da acceso a la instancia de repechaje. Hay que recordar que Boca en esta temporada ingresó por esa vía, pero quedó eliminado frente a Alianza Lima. Antes de formar parte de la zona de grupos, el club designado tendrá que dejar a dos rivales en el camino en duelos mano a mano.

¿Qué equipos tienen chances de ingresar?

Si se repasa la tabla, anual se puede apreciar que Boca, River, Argentinos, Deportivo Riestra y San Lorenzo cuentan con chances matemáticas de clasificarse a la Copa Libertadores. Aunque una victoria del Xenieze en uno de los dos partidos que restan pueden generar que la competencia quede por ver quién se queda con el puesto de repechaje. O se verán obligados a llegar bastante lejos en la fase de eliminación del Torneo Clausura.

¿Qué sucede con la Copa Sudamericana?

Por otro lado, el segundo certamen a nivel internacional de la CONMEBOL expone que equipos como River, Argentinos, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Racing, Barracas Central y Tigre tienen medio pie asegurado. Aunque no hay que descuidar a Huracán, Estudiantes, Independiente y Central Córdoba. También está Lanús en esta pelea, pero al estar clasificado a la final de la vigente edición de la copa puede que forme parte de la próxima Copa Libertadores en caso de que se consagre campeón.