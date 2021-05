Boca empató sin goles y quedó a un paso de octavos de Copa Libertadores

El equipo de Russo tuvo poca claridad en los últimos metros, regaló un tiempo y se quedó con sabor a poco. Define la clasificación ante The Strongest de local.

Por la Copa Libertadores de América, Boca recibió a Barcelona de Guayaquil en la Bombonera y empató sin goles en un encuentro muy flojo a nivel futbolístico. Con algunas variantes, pensando también en el duelo del próximo domingo vs. Racing, por la Copa de la Liga Profesional, el mix entre titulares y suplentes no rindió como lo esperado dejando feas sensaciones de cara al futuro. Aún así, quedó en segundo lugar y con muchas chances de clasificar.

El primer tiempo en La Boca fue un tanto aburrido y sin grandes situaciones de gol a pesar de los intentos de la visita. Desde el Xeneize tuvieron un 62% de posesión pero poco pudieron hacer con la pelota en los pies: tanto es así que los de la Ribera probaron dos remates que no fueron para nada efectivos. Por otro lado, el equipo ecuatoriano intentó siete tiros; dos fueron al arco de Esteban Andrada que se lució en una de ellas con una gran tapada durante su retorno al equipo.

En el complemento, el partido cambió por completo. Boca mejoró y fue mucho más punzante con sus ataques, igualando a su rival en disparos al arco. El ingreso de Carlos Tevez, quien tuvo descanso por la gran cantidad de minutos sumados, mejoró la cara mostrada por el once elegido por Miguel Ángel Russo -ausente tras haber sido expulsado vs. Santos- aunque no pudo hacer la diferencia. Edwin Cardona, Frank Fabra y Alan Varela también entraron para dar vuelta la historia pero, como ante River, el equipo volvió a quedarse con sabor a poco en casa.

Con esta igualdad y la victoria de The Strongest ante Santos, el pasado martes, Boca se ubicó en el segundo lugar del grupo con 7 unidades. En cinco partidos disputados, el equipo de Russo cosechó dos victorias, un empate y dos derrotas. Se encuentra por debajo de Barcelona de Ecuador (10) y por encima de Santos y The Strongest (6). En la última fecha recibirá al equipo boliviano y con una victoria, se clasifica a los octavos de final del certamen más importante de América.

La formación titular de Boca

Esteban Andrada; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Cristian Medina, Jorman Campuzano, Agustín Almendra; Cristian Pavón, Franco Soldano y Sebastián Villa.

Así quedó el grupo: