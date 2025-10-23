Jorge Carrascal, el crack colombiano que llegó al Flamengo en su mejor momento

Uno de los mejores jugadores de Flamengo y que sorprendió en la Copa Libertadores es el colombiano Jorge Carrascal. El jugador colombiano llamó la atención por su presencia en el equipo de Felipe Luis contra el equipo de Avellaneda.

A lo largo de su trayectoria, el jugador colombiano volvió a tener continuidad en Brasil y, una vez más, se convirtió en uno de los mejores jugadores del plantel. Vale edcir que el jugador nacido el 25 de mayo de 1998 en Cartagena. Se desempeña principalmente como mediocampista ofensivo y adoptó el estilo de juego del entrenador del Flamengo.

Inició su carrera profesional en Colombia con Millonarios F.C. (2014-2016). Posteriormente, tuvo un breve paso por Europa, jugando en el Sevilla Atlético de España (2016-2018), aunque una lesión limitó su participación. Su carrera tomó impulso en el F.K. Karpaty Lviv de Ucrania (2017-2019).

Uno de los clubes más importantes en su trayectoria es el C. A. River Plate de Argentina (2019-2022), donde ganó varios títulos, incluyendo la Recopa Sudamericana 2019, la Supercopa Argentina 2019 y la Liga Profesional Argentina 2021. Tras su etapa en Argentina, regresó a Rusia, jugando en el CSKA Moscú (2021-2023) y luego en el F. C. Dinamo Moscú (2023-2025). Actualmente, milita en el C. R. Flamengo de Brasil, club al que se unió en 2025. También es un jugador recurrente en la Selección de Colombia.