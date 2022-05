Cuartos de final en la Copa de la Liga: así están los cruces por ahora

A punto de terminar la fase de grupos de la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino, así estarían los cruces de los cuartos de final en este momento. Qué rivales les tocarían a River, Boca, Racing y Estudiantes, equipos que ya están clasificados.

La Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino va tomando forma y falta muy poco para que termine la fase de grupos. Por lo tanto, bien vale la pena repasar cómo quedarían hoy los cruces de los cuartos de final, que será la próxima instancia a partido único.

Los tres clubes grandes históricos que ya están clasificados son Boca, River y Racing, mientras que Independiente y San Lorenzo quedaron afuera del torneo nacional. En tanto, Estudiantes -uno de los favoritos del certamen- también tiene su boleto asegurado. El formato del certamen de la Primera División permite que varios equipos se ilusionen con jugar la final, que será en cancha neutral, y con ganar el título.

Copa de la Liga Profesional: los cruces de los cuartos de final hoy

Por el momento, no habría enfrentamientos entre equipos grandes en la primera instancia de los playoffs. El que termine primero en la Zona A chocará en su cancha a partido único con el cuarto de la B; el segundo de la A recibirá al tercero de la B; el escolta a la B será anfitrión del tercero de la A; mientras que el líder del segundo Grupo también hará de local frente al último del A.

Por lo tanto, hasta ahora, los duelos por un lado del cuadro serán: Racing vs. Aldosivi en "El Cilindro" de Avellaneda; y Boca vs. Newell´s en "La Bombonera". Por el otro sector, hasta el momento, se enfrentarán Estudiantes vs. Argentinos en La Plata; y River vs. Tigre en "El Monumental". Cabe destacar que los cotejos serán de 90 minutos y, si terminan igualados, definirán directamente con los disparos desde el punto penal.

Así están los cruces de los cuartos de final por ahora.

De acuerdo con estos compromisos que se dan por ahora, el vencedor entre "La Academia" y "El Tiburón" se las verá con el que gane entre "El Xeneize" y "La Lepra" en las semifinales, que también serán a partido único, aunque en una sede neutral a definir. Por el otro lado, el que pase entre "El Pincha" y "El Bicho" chocará con el vencedor de la serie entre "El Millonario" y "El Matador". En ambos casos habrá penales si empatan en los 90 minutos.

Los conjuntos ya clasificados son Racing y River en la Zona A, mientras que Estudiantes y Boca lo hicieron en la B. En tanto, los que están ingresando en el primer Grupo son Newell´s y Argentinos, aunque podrían desplazarlos Gimnasia, Sarmiento, Defensa y Justicia y Unión. En el segundo Grupo, los que están entrando son Tigre y Aldosivi, aunque uno de los dos podría ser superado por Huracán.

Copa de la Liga Profesional: cuándo y dónde es la final

Una vez que queden los dos mejores equipos del certamen, ambos disputarán el partido por el título el domingo 22 de mayo de 2022 en el estadio Mario Kempes de Córdoba, aunque todavía resta definir el horario. En este caso, si igualan en el tiempo regular, se disputará una prórroga con dos tiempos de 15 minutos cada uno. Y si persistiera el empate, habrá penales.