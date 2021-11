"Bolillo" Gómez llama a Lozano en su primera convocatoria como DT de Honduras

El colombiano Hernán Darío Gómez dio a conocer el sábado su primera convocatoria como director técnico de la selección de fútbol de Honduras en la que destaca la inclusión del delantero Anthony "Choco" Lozano para los próximos compromisos de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial del 2022 en Qatar.

El "Bolillo" Gómez tomó el mando de la selección de Honduras en octubre con un mínimo margen de error en su objetivo de clasificarla a la Copa del Mundo.

"Sacar una nómina de una selección no es difícil porque los jugadores están a la vista, hemos hecho la lista con lo que he visto en video, con los partidos que he visto directamente y con el conocimiento que tengo de tiempo atrás del fútbol de Honduras que me tocó enfrentarlo", dijo Gómez en conferencia.

"Me parece que esta es una selección que tiene conceptos tácticos y muy buena técnica, aquí hay varios jugadores que son polifuncionales, que para estos partidos que son cada mes, son muy importantes", agregó.

En el octagonal final de la Concacaf, Honduras se ubica en el último lugar con tres puntos después de tres empates y tres derrotas.

México lidera la eliminatoria con 14 puntos, seguido por Estados Unidos con 11, Canadá con 10, Panamá con ocho, Costa Rica con seis, Jamaica y El Salvador con cinco, y Honduras con tres.

La eliminatoria de la Concacaf otorga tres lugares directos a la Copa del Mundo. El cuarto tendrá que jugar un repechaje intercontinental en junio de 2022.

"Ese puesto para Honduras no es, eso sí, no tenemos margen de error, vamos a tratar de que los muchachos vuelvan a estar positivos y alegres porque tienen capacidad", señaló el estratega que busca estar en su cuarto Mundial después de dirigir a las selecciones de Panamá en el de Rusia 2018, Ecuador en el de Corea-Japón 2002 y Colombia en el de Francia 1998.

En los próximos compromisos de la eliminatoria, Honduras será local ante Panamá el 12 de noviembre, y cuatro días después visitará a Costa Rica.

"El fútbol de eliminatoria se juega con intensidad, hombría, capacidad y orden, tenemos buenos jugadores, vamos a incrementar eso en la cabeza de los futbolistas. Estos muchachos con los que he hablado quieren hacer historia y buscan la gloria, cuando uno viene con esa predisposición se somete a unas reglas de convivencia y de juego", apuntó Gómez.

Honduras busca asistir a su cuarto Mundial tras participar en las ediciones de España 1982, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

A continuación, la lista de 26 jugadores convocados por Gómez:

Porteros: Luis López (Real España), Edrick Mendivar (Olimpia) y Roberto López (Vida).

Defensas: Kevin Álvarez (Real España), Diego Rodríguez, Marcelo Pereira, Carlos Meléndez y Omar Elvir (Motagua), Andy Najar (DC United, EEUU), Denil Maldonado (Everton, Chile) y Maynor Figueroa (Houston Dynamo, EEUU).

Medios: Edwin Rodríguez y José Pinto (Olimpia), Kervin Arriaga (Marathón), Deybi Flores (Panetolikos, Grecia), Alexander López (Alajuelense, Costa Rica), Alfredo Mejía (Levadiakos, Grecia), Bryan Acosta (Dallas, EEUU).

Delanteros: Luis Palma (Vida), Brayan Moya (Primero de Agosto, Angola), Alberth Elis (Girondins, Francia), Jonathan Rubio (Académica Coimbra, Portugal), Anthony Lozano (Cádiz, España), Rubilio Castillo (Royal Pari, Bolivia), Romell Quioto (Montreal) y Bryan Róchez (Nacional, Portugal).

Con información de Reuters