Club Brugge vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Champions

El juego entre Club Brugge y Barcelona se disputará el próximo miércoles 5 de noviembre por la fecha 4 de la Champions, a partir de las 17:00 (hora Argentina) en el estadio Jan Breydel.

Así llegan Club Brugge y Barcelona

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Club Brugge en partidos de la Champions

Club Brugge busca levantarse de su derrota ante Bayern Múnich en el Allianz Arena. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha perdido 1, con 5 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Champions

En la jornada anterior, Barcelona derrotó 6-1 a Olympiacos. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 9 goles y le marcaron 4 en su arco.

Horario Club Brugge y Barcelona, según país