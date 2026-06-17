De Closs a Feler: todos los relatos del gol de Lionel Messi a Argelia

El gol de Lionel Messi en todos los relatos argentinos.

La Selección Argentina está debutando en esta Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026 ante Argelia, en un Grupo J que comparte con Austria y Jordana (que se cruzarán desde la una de la mañana de nuestro país). Lionel Messi, en su sexto mundial vistiendo la celeste y blanca, fue el encargado de marcar el primer gol de nuestra patria en la cita máxima, en lo que es victoria parcial por 1-0 contra los del norte africano.

Las gargantas de más de 47 millones vibraron tras el tanto del capitán, incluyendo a los relatores que están llevando adelante las transmisiones de los respectivos canales. Los hay para todos los gustos y suele ser el motivo principal por el que un espectador se decanta por una señal u otra, pero todos ellos fueron más que significativos. Y acá están todos: desde el de Mariano Closs hasta el de Hernán Feler, pasando por el de Sebastián Vignolo y el de Pablo Giralt.

Todos los relatos todos: el gol de Lionel Messi contra Argelia

Tras el duelo de esta noche, Argentina enfrentará en la segunda fecha a Austria, el lunes 22 de junio desde las 14 en Dallas: mientras que el sábado 27 a las 23, también en Texas, cerrará su participación en la fase de grupos contra Jordania.