Escándalo porque Colombia "le robó" una medalla de oro a Argentina en ciclismo

Escándalo en el ciclismo entre Argentina y Colombia.

Escándalo entre Argentina y Colombia en el ciclismo internacional, después de la medalla de oro que había ganado el albiceleste Mateo Kalejman en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. Después de que le hayan entregado la presea al argentino, desde el staff "cafetero" hicieron un reclamo que derivó en la descalificación de Kalejman y el trofeo para el colombiano Samuel Florez Garcés, quien finalmente fue consagrado por decisión de los organizadores. Para completar el podio, el mexicano José Prieto de Luna se ubicó tercero con una diferencia de 1 minuto y 44 segundos.

En la prueba contrarreloj individual masculino en ruta en la capital de Paraguay, el argentino disparó munición gruesa: "Me midieron el asiento cinco veces... Ojalá se revierta, es una vergüenza". El sanjuanino completó el recorrido en el primer lugar con un tiempo de 47:38.82 y una diferencia de +1:30.31 respecto de Florez Garcés, aunque los comisiarios técnicos comprobaron que el asiento de su bicicleta no estaba en una posición reglamentaria, algo que sorprendió al argentino por los controles previos a la carrera. “Estoy súper decepcionado, es una vergüenza total lo que me han hecho”, cuestionó en declaraciones a TyC Sports.

Kalejman argumentó que no tuvo ninguna intención de violar el reglamento y así lo explicó, a pura bronca: “Si yo uso el asiento más inclinado para abajo, me voy cayendo de la bicicleta, mi pedaleo es peor, mi pelvis se mueve más, soy menos eficiente… Todo es peor”. En esta coyuntura, en las próximas horas se conocerá si hay marcha atrás acerca de esta determinación o las autoridades continúan con esta tajante decisión. El sanjuanino ya había brillado en abril con la medalla de oro en la categoría Sub 23 del Campeonato Panamericano de Ruta disputado en Punta del Este, Uruguay.

Las medallas de Argentina en el Panamericano Junior 2025 de ciclismo

Lucía Miralles ganó la medalla de plata en la final del ciclismo de montaña (mountain bike) que se desarrolló en la ciudad de Encarnación.

ganó la medalla de plata en la final del ciclismo de montaña (mountain bike) que se desarrolló en la ciudad de Encarnación. Julieta Benedetti y Delfina Dibella se quedaron con la plata y el bronce, respectivamente, en la carrera contrarreloj femenina.

se quedaron con la plata y el bronce, respectivamente, en la carrera contrarreloj femenina. A revisión la dorada de Mateo Kalejman en la contrarreloj masculina de ruta, ya que después fue descalificado.

Agustina Vega, la riojana que se consagró en el Campeonato Nacional de Ciclismo Damas Menores en La Rioja

La pedalista riojana Agustina Vega ganó el Campeonato Nacional de ciclismo en la Categoría Damas Menores. La competencia se llevó a cabo en la pista de Chilecito, con motivo de la disputa de la sexta y última fecha del Nacional Infanto/Juvenil temporada 2024. En la previa a este nacional, no fue una buena semana para Agustina Vega, que hace unos días atrás tuvo un accidente entrenando en la pista, lo que le generó un parate de tres días internada, pero con las ganas de estar presente en la fecha, logró la coronación ante su público.

Esta última fecha del Campeonato Nacional, contó con la participación de 150 pedalistas que arribaron de diferentes puntos del país, con el objetivo de lograr en el Circuito de Anguinán, la coronación de los campeones de la temporada del Campeonato Nacional Infanto/Juvenil. El pasado sábado en el Shopping La Vieja Terminal de Chilecito se llevó a cabo la asamblea de la Comisión Nacional de Ciclismo Infanto/Juvenil, donde Miguel Caballero luego de 27 años al frente de la entidad dejó la presidencia en manos de su hijo Miguel Caballero (h). Con única lista se confirmó la nueva comisión nacional. Además se confirmaron las sedes de la cinco fechas de la temporada 2025, donde Chilecito va a tener nuevamente la fecha coronación, los otras sedes serán: Tucumán, Quimilí (Santiago del Estero), Las Beñas (Chaco) y Catamarca.