Chelsea vs Ajax: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Champions

Ajax y Chelsea se enfrentarán en el estadio Stamford Bridge el próximo miércoles 22 de octubre desde las 16:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 3 de la Champions.

Así llegan Chelsea y Ajax

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Champions

Chelsea venció por 1-0 a Benfica.

Últimos resultados de Ajax en partidos de la Champions

Ajax perdió ante Olympique de Marsella por 0 a 4.

Un repaso por el historial de los últimos 2 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 1 vez, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 5 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League - 2019 - 2020, y sellaron un empate en 4.





Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Champions

Fecha 4: vs Qarabag: 5 de noviembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Barcelona: 25 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Atalanta: 9 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Pafos: 21 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Napoli: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Ajax en los próximos partidos de la Champions

Fecha 4: vs Galatasaray: 5 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Benfica: 25 de noviembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Qarabag: 10 de diciembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Villarreal: 20 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Olympiacos: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Horario Chelsea y Ajax, según país