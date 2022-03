La derrota ante el Atleti pone aún más cuesta arriba la vuelta a la gloria del United

Hace once años, el Manchester United podía presumir de ser uno de los mejores equipos de Europa. Ahora, tras una nueva eliminación prematura en la Liga de Campeones, esa cima nunca ha parecido tan lejana para este gigante sin rumbo.

No fue una vergüenza perder ante un equipo considerado como uno de los mejores de la historia, el Barcelona de Pep Guardiola, en la final de la Liga de Campeones de 2011, sobre todo porque el United acababa de disputar su tercera final del torneo europeo de fútbol en cuatro temporadas.

Desde entonces, las cosas han ido terriblemente mal, especialmente desde la marcha de Alex Ferguson del puesto de entrenador en 2013. El United ha sido eliminado en seis de sus últimas ocho eliminatorias de la Liga de Campeones, tras haber ganado 13 de sus 16 eliminatorias anteriores.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Su derrota en el partido de vuelta ante el Atlético de Madrid en Old Trafford el martes por la noche significó los dejó magullados y sin opciones para la fase de octavos de final, lo que representa un nuevo fondo para los de Manchester, que dejaron claro lo mucho que han caído y lo mucho por hacer para cambiar las cosas.

"Son demasiados años sin trofeos", dijo el portero del United, el español David de Gea. "Tenemos que ser claros, queremos conseguir cosas buenas".

"Necesitamos mucho más de todos porque este club es demasiado grande para donde estamos ahora".

Mientras que su vecino, el Manchester City, aspira a su cuarto título de la Premier League inglesa en cinco años, perseguido por su viejo enemigo, el Liverpool, que ya ha ganado la Copa de la Liga de Inglaterra y está en disposición de ganar otras tres competiciones, el United se enfrenta a la perspectiva de una quinta temporada sin trofeos.

La última temporada de sequía del 13 veces campeón de la Premier League ocurrió entre 1977 y 1983. Los problemas del club hacen que la conquista de un nuevo trofeo esté aún muy lejos.

INCERTIDUMBRE

A pesar de tener muchas opciones de ataque contra un Atlético típicamente bien organizado, el United no creó suficientes ocasiones claras para decantar la eliminatoria del martes a su favor.

La calidad individual no sirve de nada si no hay un plan de juego o una dirección. El club todavía no está seguro de quién será el sucesor a largo plazo de Ole Gunnar Solskjaer, después de que el noruego fuera despedido a principios de esta temporada, y el entrenador interino Ralf Rangnick no pudo despertar al United.

El alemán es el tercer entrenador que se hace cargo del equipo esta temporada, y su próximo paso, ya sea como asesor del director deportivo del equipo o como próximo entrenador permanente, se suma a la sensación general de incertidumbre.

"Conseguir un entrenador adecuado es de la máxima importancia", dijo el ex centrocampista del United, Paul Scholes. "Esto es el Manchester United, deberían ser capaces de conseguir cualquier entrenador del mundo".

Scholes subraya por qué el United quizás ha tenido dificultades para superar los años de gloria de Ferguson. Han caído tan en desgracia que ni siquiera están cerca de ser tan atractivos como antes.

Además, en los superclubes modernos hay algo más que un buen entrenador. Mientras que el Liverpool y el City han tenido estructuras jerárquicas claras y exitosas durante mucho tiempo, el United no nombró a su primer director deportivo hasta el año pasado.

El club también está considerando la posibilidad de renovar su estadio, que también se ha quedado muy por detrás de los estándares de modernidad establecidos por sus rivales, y los medios de comunicación británicos informan de que se está considerando la posibilidad de demoler el Old Trafford y empezar de nuevo.

Hacer borrón y cuenta nueva, en todos los aspectos, podría ser la opción más sensata en esta antaño superpotencia futbolística.

Con información de Reuters