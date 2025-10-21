Union Saint-Gilloise vs. Inter por Champions League: hora, TV en vivo y streaming

El Inter de Lautaro Martínez buscará extender su impresionante racha de seis victorias consecutivas cuando visite al Union Saint-Gilloise este martes en el Lotto Park, en un duelo correspondiente a la tercera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League. El conjunto nerazzurro llega en un momento extraordinario, con pleno de triunfos en la competición europea y sin recibir goles, mientras que los campeones belgas intentarán recuperarse de la goleada sufrida ante Newcastle para mantenerse en zona de clasificación a los playoffs de eliminación directa.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Inter Milan y Union Saint-Gilloise, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Inter de Milán y Union Saint-Gilloise?

El partido entre Inter Milan y Union Saint-Gilloise por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League se jugará este martes 21 de octubre de 2025, a partir de las 16 horas (hora argentina) en el Lotto Park de Bruselas. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN2 para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será el sueco Glenn Nyberg.

El Inter Milan atraviesa un momento excepcional en todas las competiciones, con seis victorias consecutivas que lo tienen peleando en la cima de la Serie A y con puntaje perfecto en la Champions League. Los dirigidos por Cristian Chivu han ganado sus dos primeros compromisos europeos sin recibir goles, venciendo 2-0 al Ajax en Amsterdam y goleando 3-0 al Slavia Prague en San Siro, con actuaciones destacadas de Marcus Thuram y Lautaro Martínez.

En el plano doméstico, el conjunto nerazzurro viene de conseguir una importante victoria por 1-0 ante la Roma en el Stadio Olimpico, resultado que los llevó a alcanzar los 15 puntos en la Serie A, igualándose con los Giallorossi y el Napoli en la cima de la tabla. Ange-Yoan Bonny, quien reemplazó al lesionado Thuram, fue la figura del encuentro con el gol tempranero que decidió el partido, sumando su quinta participación en gol en los últimos dos compromisos.

El Inter exhibe un rendimiento defensivo sobresaliente en la Champions League, manteniendo la portería invicta en 10 de sus últimos 11 partidos de fase de grupos o liga en la competición. Además, han ganado 11 de sus últimos 16 encuentros en esta instancia del torneo. Desde la dolorosa derrota en la final de 2025 ante el Paris Saint-Germain, el equipo ha comenzado una reconstrucción bajo el mando del entrenador novato Cristian Chivu, quien ha logrado generar un serio impulso en el rendimiento del equipo. La última derrota de los milaneses fue el dramático 4-3 ante Juventus en el Derby d'Italia disputado en septiembre.

Por su parte, el Union Saint-Gilloise llega a este compromiso como actual campeón de Bélgica, tras haber terminado con una sequía de 90 años sin títulos la temporada pasada, cuando además completaron el doblete doméstico. Los dirigidos por David Hubert, quien reemplazó a Sebastien Pocognoli tras su partida al Monaco, tienen como objetivo terminar entre los primeros 24 equipos de la fase de liga para asegurar su lugar en los playoffs de eliminación directa.

El conjunto bruselense tuvo un inicio prometedor en la Champions League con una victoria por 3-1 ante el PSV en Eindhoven, pero sufrió un duro revés en su segundo partido al caer goleado 4-0 ante el Newcastle United en su estadio. Esa derrota puso fin a una racha de cinco victorias consecutivas en todas las competiciones que había generado gran optimismo en el equipo. A pesar del tropiezo europeo, Union SG se recuperó el fin de semana con una victoria por 3-1 ante Charleroi que los mantiene como líderes de la Pro League belga con tres puntos de ventaja sobre el Club Brugge.

Cabe destacar que Union Saint-Gilloise no disputa sus partidos de Champions League en su estadio habitual, el Stade Joseph Marien, ya que este no cumple con los requisitos establecidos por la UEFA para albergar competiciones europeas. Por esta razón, el equipo juega como local en el Lotto Park, el estadio del Anderlecht. Este será el primer enfrentamiento en la historia entre ambos clubes, lo que añade un atractivo adicional a un duelo donde el Inter parte como amplio favorito pero los campeones belgas intentarán aprovechar su localía para sumar puntos valiosos en su objetivo de avanzar en la competición.

Formaciones probables de Union Saint-Gilloise e Inter

Union Saint-Gilloise: Anthony Moris; Kevin Mac Allister, Christian Burgess, Koki Machida; Oussama Khalaily, Sofiane Zorgane, Mathias Rasmussen, Anan Khalaili; Ait El Hadj; Raul Florucz, Promise David.

Inter: Yann Sommer; Yann Bisseck, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Petar Sucic, Hakan Calhanoglu, Davide Frattesi, Carlos Augusto; Ange-Yoan Bonny, Lautaro Martínez.

El técnico del Inter Milan, Cristian Chivu, tiene algunas bajas para afrontar este compromiso. Marcus Thuram continúa lidiando con una lesión en los isquiotibiales que lo mantiene fuera de las canchas, mientras que Matteo Darmian tampoco estará disponible debido a una dolencia en la pantorrilla. Sin embargo, el entrenador rumano cuenta con el resto de la plantilla a disposición y podría realizar algunas rotaciones pensando en el exigente calendario, con un partido crucial ante Napoli en la Serie A en el horizonte.

La gran figura del Inter es Lautaro Martínez, quien se ha consolidado como el máximo goleador conjunto de la Champions League en 2025 con 10 tantos en apenas 9 presentaciones, igualando las cifras de Harry Kane y Kylian Mbappé. Para acompañar a "El Toro" en el ataque, Chivu deberá elegir entre Ange-Yoan Bonny, quien viene en gran forma con cinco participaciones en gol en los últimos dos partidos, o Francesco Pio Esposito, el joven delantero italiano que recientemente anotó su primer gol en Serie A y también debutó como goleador con la selección mayor. Además, el técnico podría promocionar desde el banco a jugadores como Petar Sucic, Davide Frattesi, Piotr Zielinski y Carlos Augusto para dar descanso a algunos titulares.

Por el lado del Union Saint-Gilloise, David Hubert no podrá contar con Mohammed Fuseini, quien se encuentra lesionado del tobillo. Sin embargo, el técnico recibe la buena noticia del regreso de Raul Florucz, quien cumplió una sanción europea de un partido y volverá a la alineación titular para apoyar en el ataque.

Florucz acompañará al delantero canadiense Promise David, quien fue una pieza fundamental en la conquista del título de la temporada pasada con 19 goles anotados. En la zona defensiva, Union SG contará con la experiencia de Christian Burgess y Kevin Mac Allister en una línea de tres zagueros, mientras que en el mediocampo Mathias Rasmussen será una pieza clave para el funcionamiento del equipo y la distribución del juego.

Union Saint-Gilloise vs. Inter: ficha técnica