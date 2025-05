La reacción menos pensada de Mbappé tras la consagración del PSG en la Champions

Kylian Mbappé fue noticia en las redes sociales luego de la consagración del PSG en la Champions League. Es que la estrella de la Selección de Francia y campeón del mundo en Rusia 2018 dejó el club para ir al Real Madrid antes del inicio de la temporada y su salida del elenco galo no pasó desapercibida. Mucho menos sabiendo que siguió su carrera en el "Merengue", con el que quedó en el camino en la búsqueda por la "Orejona" tras la eliminación a manos del Arsenal de Inglaterra en cuartos de final.

De esta manera, el atacante no pudo sumar ese título que se le negó en 2020 cuando disputó la final contra el Bayern Munich vistiendo los colores del Paris Saint Germain y tendrá que esperar un año más para lograrlo. Más allá de que hoy no está en dicha institución, sí se mostró feliz por el histórico logro conseguido por los de Luis Enrique en Alemania. A su vez, cabe destacar que fue víctima de varios memes en las redes teniendo en cuenta su ausencia en este certamen conseguido por su ex equipo.

La frase de Mbappé tras la consagración del PSG en la Champions

"Por fin ha llegado el gran día, la victoria y al estilo de todo un club. Felicidades, PSG", escribió Mbappé en una story de Instagram en la que subió un video del trofeo que hoy levantaron algunos de sus excompañeros. Por supuesto, su posteo rápidamente trascendió teniendo en cuenta la decisión que tomó cuando dejó el club. También se viralizaron las palabras del propio Luis Enrique cuándo habló de esta cuestión.

"Sin Kylian seremos mejores", dijo el DT español hace varios meses en conferencia de prensa y así sucedió, ya que ganó la triple corona logrando lo que ningún club francés logró en la historia. "Teníamos un jugador que iba por libre, el hecho de tener a uno que se movía por dónde quería implica que había situaciones del juego que yo no controlaba. Ahora lo controlo todo", completó el estratega en su momento, lo cual sin dudas le sirvió para afrontar otro estilo de juego y hoy gritar campeón.

La story de Kylian Mbappé sobre la consagración del PSG en la Champions

Los números de Kylian Mbappé con la camiseta del PSG

Partidos jugados: 308.

Goles: 256.

Asistencias: 108.

Títulos: Ligue 1 2016/17; 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2021/22; 2022/23 y 2023/24; Copa de la Liga 2017/18 y 2019/20; Copa de Francia 2017/18; 2019/20; 2020/21 y 2023/24; Supercopa de Francia 2018, 2019; 2020 y 2023.

Lo quiso mufar: el intento fallido de Nahuel Molina con Mbappé en la final de Qatar 2022

Justo antes del remate de Mbappé, Nahuel Molina estaba detrás y las cámaras captaron el momento en que le gritó “kiricocho” en un intento por mufarlo para que no logre igualar el encuentro. Es historia sabida que el francés no falló, sino que llevó el partido al alargue y, luego a los penales, al hacer el 3-3 definitivo de penal, pero lo que no es tan conocido es por qué el lateral derecho pronunció esa palabra.

Quizá los más bilardistas recuerden la historia de Kiricocho, un hincha de Estudiantes de La Plata que se hizo famoso por el mito de que era mufa durante el paso de Carlos Salvador Bilardo por el equipo platense. Si bien el “Narigón” no lo consideraba de mal agüero, se dice que pudo haber intentado sacar provecho para perjudicar al rival, como lo relató Claudio Gugnali, exjugador del “Pincha” que tuvo al doctor como DT.