Inter de Lautaro Martínez - Kairat Almaty por Champions League: hora, TV en vivo y streaming

Inter de Lautaro Martínez vs Kairat Almaty por Champions League: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Inter de Milán de Lautaro Martínez buscará prolongar su inicio perfecto en la Champions League cuando reciba al Kairat Almaty este miércoles en el Giuseppe Meazza, con la intención de sumar su cuarta victoria consecutiva en la fase de liga. El equipo de Cristian Chivu, que mantiene una impresionante racha de 17 partidos sin conocer la derrota en San Siro en competición europea, enfrentará a un rival kazajo que todavía busca su primera victoria histórica en la máxima competición de clubes del continente.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Inter Milan y Kairat Almaty, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Inter y Kairat Almaty?

El partido entre Inter y Kairat Almaty por la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League se jugará este miércoles 5 de noviembre de 2025, a partir de las 17 horas (hora argentina) en el estadio Giuseppe Meazza de Milán. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN2 para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow. El árbitro principal del partido será Luís Miguel Branco.

Los Nerazzurri llegan a este compromiso con un arranque impecable en la competición europea, habiendo ganado sus tres primeros partidos ante Ajax, Slavia Praga y Union Saint-Gilloise. El conjunto italiano es uno de los cinco equipos que mantiene puntaje perfecto en la fase de liga y, junto con Arsenal, son los únicos que han mantenido su portería invicta en los tres encuentros disputados. Esta solidez defensiva no es casualidad: el Inter acumula 11 vallas invictas en sus últimos 12 partidos de fase de grupos o fase de liga en Champions League.

La efectividad ofensiva también ha sido una constante para el conjunto milanés. Liderados por su capitán Lautaro Martínez, quien lleva 11 goles en sus últimos 10 partidos europeos, los italianos han anotado al menos dos goles en 10 de sus últimos 11 encuentros de Champions League. Este poder ofensivo los coloca en una posición privilegiada para asegurar su clasificación automática a los octavos de final.

En el ámbito doméstico, el Inter viene de conseguir una ajustada victoria por 2-1 ante Hellas Verona en la Serie A, con goles de Piotr Zielinski y un autogol tardío. Este resultado mantiene a los de Chivu a solo un punto del líder Napoli en el campeonato italiano. Como locales en Champions League, el Inter no ha perdido en sus últimos 17 partidos en San Siro, con 14 victorias en ese período, una estadística que refuerza su condición de favorito absoluto para este encuentro.

Por su parte, Kairat Almaty llega a Milán con la misión de lograr su primera victoria en la historia de la Champions League. El conjunto kazajo hizo historia al clasificarse a la fase de liga tras eliminar al Celtic en la tanda de penales durante la última ronda de clasificación, pero desde entonces ha enfrentado la dura realidad de medirse con los gigantes europeos.

Los dirigidos por Rafael Urazbakhtin han disputado tres partidos en esta fase de liga, con resultados adversos: cayeron 4-1 ante Sporting Lisboa, sufrieron una goleada 5-0 en casa frente al Real Madrid, y rescataron su primer punto al empatar 0-0 contra Pafos en el último encuentro. A pesar de dominar la posesión y tener más remates que su rival en ese partido, el Kairat no pudo traducir su superioridad en goles. El equipo acumula seis partidos sin victorias en Champions League (incluyendo la clasificación) y no ha marcado en cinco de esos compromisos.

En el plano local, el Kairat recientemente conquistó su segundo título consecutivo de la Liga Premier de Kazajistán tras empatar 1-1 con su rival más cercano, el Astana, en una dramática jornada final. El equipo de Almaty finalizó con dos puntos de ventaja sobre su perseguidor, demostrando su dominio en el fútbol kazajo. Sin embargo, este encuentro marcará la primera vez en la historia que se enfrentan oficialmente clubes de Italia y Kazajistán, lo que añade un componente histórico al desafío que enfrentará el Kairat ante uno de los equipos más en forma de Europa.

Formaciones probables de Inter y Kairat Almaty

Inter: Yann Sommer; Yann Bisseck, Manuel Akanji, Tomas Augusto; Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Piotr Zielinski, Federico Dimarco; Lautaro Martínez, Francesco Pio Esposito.

Kairat Almaty: Temirlan Anarbekov; Erkin Tapalov, Aleksandr Martynovich, Egor Sorokin, Luis Mata; Dan Glazer, Ofri Arad; Aleksandr Mrynskiy, Jorginho, Valeri Gromyko; Dastan Satpaev.

El técnico del Inter, Cristian Chivu, podría realizar nuevas rotaciones en su once inicial tras el partido del fin de semana ante Verona, donde descansó a varios titulares como Nicolò Barella, Federico Dimarco, Francesco Acerbi y Denzel Dumfries. Ante el apretado calendario de fixtures, se espera que algunos de estos jugadores regresen a la titularidad para este compromiso europeo, mientras que otros podrían ser preservados pensando en los próximos desafíos.

Una pieza inamovible en el esquema del Inter es Lautaro Martínez, quien atraviesa un momento extraordinario en la Champions League y será clave en el ataque italiano. El delantero argentino apodado "El Toro" buscará continuar con su impresionante racha goleadora en competición europea. Marcus Thuram regresó recientemente a los entrenamientos tras una lesión, por lo que el delantero francés podría tener algunos minutos, aunque lo más probable es que Francesco Pio Esposito o Ange-Yoan Bonny acompañen a Martínez en el frente de ataque. Las únicas bajas confirmadas para los locales son Henrikh Mkhitaryan y Matteo Darmian, ambos por lesión.

Por el lado del Kairat Almaty, Rafael Urazbakhtin tendrá que afrontar este compromiso sin dos de sus delanteros brasileños. João Paulo y Élder Santana son bajas de larga duración y fueron excluidos de la lista de convocados para la fase de liga de la Champions League. Además, otro brasileño, Edmilson, quien marcó en el partido ante Sporting Lisboa, es duda para este encuentro por una molestia física menor.

En ausencia de estos jugadores experimentados, el joven Dastan Satpaev, de apenas 17 años, será el encargado de liderar el ataque visitante. El prometedor delantero kazajo, quien ha sido vinculado con el Chelsea en el mercado de fichajes, tendrá la responsabilidad de buscar los goles ante una de las defensas más sólidas de Europa. Será acompañado en la zona ofensiva por el mediapunta portugués Jorginho, mientras que la defensa estará liderada por el experimentado bielorruso Aleksandr Martynovich.

Inter vs. Kairat Almaty: ficha técnica