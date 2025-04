Barcelona vs Borussia Dortmund por Champions League: cuándo juegan, formaciones, cómo ver en vivo y toda la previa

Barcelona vs Borussia Dortmund por Champions League: cuándo juegan

El Barcelona buscará cerrar su clasificación a las semifinales de la Champions League cuando visite al Borussia Dortmund este martes, con la tranquilidad que le da la contundente victoria por 4-0 conseguida en el partido de ida. El equipo de Hansi Flick, que atraviesa un momento extraordinario con 24 partidos invicto en lo que va de 2025, intentará mantener esta racha para sellar su pase entre los cuatro mejores del torneo continental.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Barcelona y Borussia Dortmund, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Barcelona y Borussia Dortmund?

El partido entre Borussia Dortmund y Barcelona por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League se jugará este martes 15 de abril de 2025, a partir de las 16:00 horas (hora argentina) en el estadio Signal Iduna Park de Dortmund. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+.

El conjunto catalán llega a este partido con la tranquilidad de haber logrado una contundente victoria por 4-0 en el partido de ida disputado la semana pasada en el Camp Nou. Robert Lewandowski anotó un doblete ante su ex equipo, mientras que Raphinha y Lamine Yamal completaron la goleada, dejando al Barcelona con un pie y medio en las semifinales del torneo continental.

Los dirigidos por Hansi Flick atraviesan un momento extraordinario, manteniéndose invictos en los 24 partidos que han disputado en lo que va de 2025. El pasado fin de semana consiguieron una trabajada victoria por 1-0 ante Leganés en LaLiga, resultado que les permite seguir con paso firme en el torneo doméstico, donde se encuentran prácticamente con el título asegurado a falta de pocas jornadas para el final.

El tridente ofensivo conformado por Raphinha, Lamine Yamal y Robert Lewandowski ha sido la gran fortaleza del Barcelona en esta temporada. Especialmente destacable es el caso del extremo brasileño, quien en el partido de ida igualó el récord de Lionel Messi de mayor cantidad de participaciones en gol en una sola temporada de Champions League, con 19 entre goles y asistencias.

Por su parte, el Borussia Dortmund enfrenta la difícil misión de remontar un 4-0 adverso, una hazaña que en la historia de la Champions League solo ha sido conseguida una vez: precisamente por el Barcelona ante el Paris Saint-Germain en 2017. El equipo alemán llega a este partido tras haber empatado 2-2 con el Bayern Munich en el Klassiker del fútbol alemán, un resultado que al menos les permitió recuperar algo de confianza.

El conjunto dirigido por Niko Kovac ha mostrado una preocupante irregularidad como local esta temporada, con apenas tres victorias en sus últimos doce partidos disputados en el Signal Iduna Park. Este rendimiento dista mucho de aquel Dortmund que solía hacer de su estadio una fortaleza casi inexpugnable, complicando aún más sus posibilidades de remontada ante un rival de la jerarquía del Barcelona.

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente al conjunto blaugrana, que se mantiene invicto en sus últimos seis enfrentamientos ante el Dortmund en competiciones europeas. De hecho, en la fase de grupos de esta misma Champions League, el Barcelona ya se impuso por 3-2 en su visita al Signal Iduna Park, confirmando su dominio sobre el equipo alemán en los últimos años.

Formaciones probables de Borussia Dortmund y Barcelona

El técnico del Borussia Dortmund, Niko Kovac, recupera para este encuentro decisivo a Pascal Gross, quien se perdió el partido de ida por suspensión y ya estuvo presente en el empate ante el Bayern Munich el pasado fin de semana.

Sin embargo, el entrenador croata no podrá contar con Marcel Sabitzer y Nico Schlotterbeck, ambos con lesiones de rodilla, siendo especialmente sensible la baja del segundo, quien estará varios meses fuera de las canchas. También existe incertidumbre sobre la disponibilidad de Emre Can, quien sufre molestias musculares que podrían dejarlo fuera del once inicial.

Por el lado del Barcelona, Hansi Flick deberá afrontar la baja de Alejandro Balde, quien sufrió una lesión en el tendón isquiotibial durante el partido ante el Leganés y se perderá las próximas semanas de competición. Su lugar en el lateral izquierdo será ocupado presumiblemente por Gerard Martin.

El técnico alemán también deberá seguir prescindiendo de Marc Bernal, Marc-André ter Stegen y Marc Casado, todos con problemas de rodilla. Por otro lado, aunque Dani Olmo se ha recuperado a tiempo para entrar en la convocatoria, se espera que Fermin Lopez mantenga su lugar como mediapunta. Además, Raphinha arrastra molestias en el tobillo, por lo que Ferran Torres podría tener su oportunidad en el once inicial.

Probable formación de Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Julian Ryerson, Niklas Süle, Waldemar Anton, Ramy Bensebaini; Pascal Gross, Felix Nmecha; Jamie Gittens, Julian Brandt, Karim Adeyemi; Serhou Guirassy.

Probable formación de Barcelona: Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Gerard Martin; Pedri, Frenkie De Jong; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Ferran Torres; Robert Lewandowski.

Borussia Dortmund vs Barcelona: Ficha técnica