Barcelona extraña a Messi en la Champions League: otro fracaso rotundo

Barcelona quedó fuera en la fase de Grupos de la Champions League por segundo año consecutivo tras la salida de Lionel Messi. Otro fracaso "Culé".

Barcelona sigue extrañando muchísimo a Lionel Messi y volvió a quedar demostrado en la UEFA Champions League, la competencia más importante para el equipo catalán. De hecho, quedó afuera en la fase de Grupos por segundo año consecutivo, algo que jamás le había sucedido con el capitán de la Selección Argentina entre sus filas.

Este rotundo fracaso se dio incluso antes de que saltara a la cancha en el Estadio Camp Nou para recibir a Bayern Munich de Alemania por la quinta y anteúltima fecha de la zona C, que también integran Inter de Italia y Victoria Plzen de República Checa. En la previa al encuentro, el equipo dirigido por Xavi Hernández ya no tenía posibilidades matemáticas de avanzar a los octavos de final.

Extraña a Messi: el fracaso rotundo de Barcelona en la Champions League 2022-2023

El conjunto catalán empezó muy bien en esta temporada, ya que en el debut aplastó por 5-1 al Plzen en casa. Sin embargo, en la segunda presentación cayó en Alemania ante Bayern Munich por 2-0 como visitante. Igualmente, la clave estuvo en los dos duelos con Inter: en el primero perdió 1-0 en Milán con polémica y en el segundo, igualó 3-3 en España.

Por lo tanto, el elenco italiano pasó a depender de sí mismo: si vencía a los checos se instalaba en los octavos. Y así fue: no tuvo problemas para batirlo por 4-0 en el Giuseppe Meazza con los goles de Edin Dzeko (2), Henrij Mjitaryán y Romelu Lukaku. De esa forma, sumó diez unidades y fue inalcanzable para "El Blaugrana".

Aunque matemáticamente el conjunto de Xavi podía empardarlo en puntos, el criterio de desempate de la Champions es claro: el primer ítem a tener en cuenta es el de los enfrentamientos entre sí. Como Inter ganó un encuentro y empató el restante frente al "Barça", pasó a la instancia de los Playoffs.

La triste despedida de Messi de Barcelona

En agosto de 2021, casi un mes después de la consagración de "La Pulga" con Argentina en la Copa América, el atacante se tomó unos días de vacaciones junto a su familia y a los amigos. Luego, regresó a Catalunya para negociar un nuevo vínculo con el club -el anterior había caducado el 30 de junio del mismo año-, aunque las tratativas no llegaron a buen puerto y "Leo" quedó libre.

Desde Barcelona siempre argumentaron que era imposible que Messi siguiera porque la institución no podía hacer frente a la masa salarial que exige LaLiga de España para competir, dado que el astro percibía en aquel entonces unos 50 millones de euros anuales.

Pocos días más tarde, Lionel y Jorge Messi, su padre y representante, aceptaron la propuesta de PSG. El futbolista se marchó llorando en una conferencia de prensa del equipo que lo vio nacer hasta transformarse en su máximo ídolo histórico: "Hice todo lo posible por quedarme y no se pudo, no tengo más nada que decir", sostuvo en esa época.

"Hoy tengo que decirle adiós a todo esto. Estoy acá desde que tengo 13 años y hoy me estoy yendo... Este club ha sido muy respetuoso conmigo y tengo que agradecer por todas las cosas que pasé acá. Me ayudaron a crecer y a ser la persona que soy hoy. Di todo desde el primer al último día", añadió "La Pulga" hace casi un año.

El llanto de Messi en la despedida de Barcelona, en agosto de 2021.

Y cerró acerca de los motivos del adiós: "Yo había bajado mi ficha el 50%, después de eso no me pidieron nada más. Así fue todo. Hablo por mí, siempre fui de cara con el socio, nunca mentí, fui transparente. Se dicen muchísimas cosas, pero no todas son verdades. Lo que más me importaba era decirle la verdad a la gente, que tanto me dio".

Los números de Messi en Barcelona

El rosarino es una leyenda del club. Desde su debut oficial en octubre de 2004 hasta mediados de 2021, totalizó 778 partidos oficiales con 672 goles, 268 asistencias y 35 títulos conseguidos.