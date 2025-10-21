Arsenal vs. Atlético Madrid por la Champions League: hora, TV en vivo y streaming

El Atlético de Madrid de Julián Álvarez y la legión argentina enfrentará uno de sus desafíos más difíciles de la temporada cuando visite al Arsenal este martes en el Emirates Stadium, en un partido correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. Los dirigidos por Diego Simeone buscarán conseguir su primera victoria como visitante en la temporada ante un Arsenal que se presenta invicto en su estadio con una racha histórica de 11 partidos consecutivos sin perder ni recibir goles en la fase de grupos de la máxima competición europea.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Atlético de Madrid y Arsenal, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Atlético de Madrid y Arsenal?

El partido entre Atlético de Madrid y Arsenal por la jornada 3 de la fase de liga de la UEFA Champions League se jugará este martes 21 de octubre de 2025, a partir de las 16 horas (hora argentina) en el Emirates Stadium de Londres. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será el italiano Davide Massa.

El conjunto colchonero llega a este compromiso tras conseguir una ajustada victoria por 1-0 ante Osasuna en La Liga, con gol de Thiago Almada. Este resultado permitió al Atlético recuperarse del empate 1-1 ante Celta Vigo previo a la fecha FIFA y mantener su buen momento en el campeonato español, aunque el desafío en Londres representa una dificultad completamente diferente.

En la Champions League, los rojiblancos vienen de protagonizar actuaciones contrastantes. Tras caer 0-1 ante Liverpool en Anfield en su debut, el equipo de Simeone respondió con una goleada aplastante de 5-1 sobre Eintracht Frankfurt en el Cívitas Metropolitano. Este resultado los ubicó en el top 10 de la tabla de la fase de liga con 3 puntos, quedando a solo una unidad del octavo puesto que actualmente ocupa Manchester City. Los colchoneros han marcado en sus 11 partidos oficiales de la temporada, demostrando consistencia ofensiva en todas las competiciones.

Sin embargo, el gran talón de Aquiles del Atlético en esta campaña ha sido su rendimiento como visitante. Los dirigidos por el Cholo Simeone no han conseguido ganar ninguno de sus cinco partidos fuera de casa esta temporada, con un registro de dos derrotas y tres empates. Esta estadística representa una preocupación significativa de cara al compromiso en el Emirates, donde enfrentarán a uno de los equipos más sólidos de Europa jugando en su estadio.

Por su parte, el Arsenal llega a este partido con números sensacionales en la Champions League. Los Gunners tienen un inicio perfecto en la competición: dos partidos, dos victorias, cuatro goles a favor y cero en contra. Vencieron 2-0 tanto a Athletic Bilbao como a Olympiacos, ubicándose como uno de los seis equipos con puntaje perfecto en la fase de liga y, junto al Inter de Milán, los únicos que aún no han recibido goles. El conjunto de Mikel Arteta viene de ganar 1-0 a Fulham en la Premier League, acumulando cinco victorias consecutivas en todas las competiciones.

La fortaleza del Arsenal en el Emirates es verdaderamente impresionante. Los londinenses acumulan 11 partidos consecutivos sin perder ni recibir goles en fase de grupos o fase de liga de Champions League jugando como local, una racha que refleja la solidez defensiva del equipo de Arteta. Además, los Gunners ostentan un récord histórico de seis victorias consecutivas ante equipos españoles en la Champions League, una marca que ningún otro equipo ha logrado en la competición. Si ganan este martes, el Arsenal alcanzará las 100 victorias en la fase principal de la máxima competición europea, un hito significativo en la historia del club.

El historial entre ambos equipos se remonta a las semifinales de la Europa League 2017-18, cuando se enfrentaron en un duelo eliminatorio. En aquella ocasión, empataron 1-1 en el Emirates Stadium en el partido de ida, pero el Atlético logró imponerse 1-0 en el Wanda Metropolitano para clasificarse a la final, donde posteriormente venció a Marsella. Ese antecedente representa la única visita del conjunto madrileño al estadio londinense, donde no pudo conseguir la victoria. Ahora, siete años después, los colchoneros buscarán romper esa estadística y sumar de a tres en uno de los estadios más complicados de Europa.

Formaciones probables de Arsenal y Atlético de Madrid

Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães, Myles Lewis-Skelly; Eberechi Eze, Martin Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka, Viktor Gyokeres, Gabriel Martinelli.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Conor Gallagher, Thiago Almada; Antoine Griezmann, Julián Álvarez.

El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, debe lidiar con varias ausencias importantes para este encuentro. Piero Hincapié es duda debido a una molestia en la ingle, aunque ha regresado a los entrenamientos grupales la semana pasada. Las bajas confirmadas son Noni Madueke, Martin Odegaard, Kai Havertz y Gabriel Jesus, todos fuera de combate por lesiones en la rodilla. Además, Martin Zubimendi y Declan Rice están advertidos con tarjeta amarilla y se perderían el partido de la jornada 4 ante Slavia Praga si son amonestados el martes.

A pesar de estas ausencias, Arteta cuenta con una plantilla amplia y de gran calidad que le permite realizar rotaciones sin perder competitividad. Se espera que el entrenador español realice algunos cambios respecto al once que enfrentó a Fulham, con Ben White, Myles Lewis-Skelly y Gabriel Martinelli como principales candidatos a ingresar en la alineación titular. La defensa se mantendría sólida con William Saliba y Gabriel Magalhães en el centro, mientras que en el mediocampo la dupla Rice-Zubimendi aportaría equilibrio y en ataque Bukayo Saka y Viktor Gyokeres serían las principales amenazas ofensivas.

Por el lado del Atlético de Madrid, Diego Simeone recibió un susto en el partido ante Osasuna cuando Nico González tuvo que ser sustituido antes del descanso por un golpe en la cabeza. Sin embargo, el mediocampista de 27 años superó satisfactoriamente los protocolos de conmoción cerebral y está disponible para el encuentro del martes, aunque sería sorprendente verlo en el once inicial. Johnny Cardoso es la única baja confirmada por una lesión en el tobillo, mientras que Clément Lenglet regresa tras cumplir una suspensión en La Liga y está disponible para el partido.

El Cholo Simeone tiene varias opciones para configurar su once titular, especialmente en el costado izquierdo del mediocampo. Thiago Almada, autor del gol de la victoria ante Osasuna, se perfila para mantener su lugar en el equipo, aunque también están disponibles Javi Galán, Matteo Ruggeri, el joven Giuliano Simeone (hijo del entrenador) y el ex Chelsea Conor Gallagher. En defensa, Lenglet podría formar dupla central con Robin Le Normand, mientras que en ataque la sociedad Antoine Griezmann-Julián Álvarez buscaría romper la valla invicta del Arsenal. Marcos Llorente y Matteo Ruggeri ocuparían los laterales, con Pablo Barrios como ancla en el mediocampo.

Arsenal vs. Atlético de Madrid: ficha técnica