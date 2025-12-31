EN VIVO
CELTA

Por la fecha 18 se enfrentarán Celta y Valencia

31 de diciembre, 2025 | 07.19

Valencia y Celta se enfrentarán en el estadio el Estadio de Balaídos el próximo sábado 3 de enero desde las 10:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 18 de la Liga.

Así llegan Celta y Valencia

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta igualó 0-0 frente a Real Oviedo. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Le convirtieron 1 gol y registró solo 5 a favor.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia igualó 1-1 ante Mallorca en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empates y derrota: 1, 2 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 5 goles a favor y le han convertido 5 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 2 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Valencia se llevó la victoria por 2 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el séptimo puesto y tiene 23 puntos (5 PG - 8 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 16 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el torneo (3 PG - 7 PE - 7 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Barcelona4618151231
2
Real Madrid4218133220
3
Atlético de Madrid3718114317
7
Celta23175841
17
Valencia1617377-10
DataFactory

Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 19: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 19: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
Horario Celta y Valencia, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas
Trending
Cortes de Luz
En medio del corte masivo de luz, oficializan aumentos de tarifas de Edenor y Edesur desde enero  
Las más vistas