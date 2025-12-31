Villarreal visita a Elche por la fecha 18

Elche recibirá a Villarreal, en el marco de la fecha 18 de la Liga, el próximo sábado 3 de enero a partir de las 14:30 (hora Argentina), en el estadio Martínez Valero.

Así llegan Elche y Villarreal

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche viene de vencer a Rayo Vallecano con un marcador de 4-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 6 goles en contra y pudo convertir 10.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal viene de perder contra Barcelona por 0 a 2. La visita no viene demasiado entonada: igualó en 1 y ganó 3. Marcó 7 goles y recibieron 5.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 4 de febrero, en el torneo España - LaLiga Santander 2022-2023, y el marcador favoreció a Elche con un marcador de 3-1.

El local se ubica en el noveno puesto con 22 puntos (5 PG - 7 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 35 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (11 PG - 2 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 46 18 15 1 2 31 2 Real Madrid 42 18 13 3 2 20 3 Atlético de Madrid 37 18 11 4 3 17 4 Villarreal 35 16 11 2 3 16 9 Elche 22 17 5 7 5 3

Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga

Fecha 19: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Liga

Fecha 18: vs Elche: 3 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Horario Elche y Villarreal, según país