Duelo imperdible entre Espanyol y Barcelona por el derbi catalán

Espanyol recibe el próximo sábado 3 de enero a Barcelona por la fecha 18 de la Liga, a partir de las 17:00 (hora Argentina) en el el Cornellá-El Prat.
Así llegan Espanyol y Barcelona
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga
Espanyol sacó un triunfo frente a Athletic Bilbao, con un marcador 2-1. Con un buen marcador, llega a esta fecha luego de 4 triunfos y tratará de mantener su racha positiva. En las jornadas previas, ha convertido 7 goles y le han marcado 2.
Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga
Barcelona llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-1 a Atlético de Madrid. Con un buen marcador, llega a esta fecha luego de 4 triunfos y tratará de mantener su racha positiva. Durante esos cotejos, pudo convertir 15 goles y le han marcado 5.
Los cotejos más recientes muestran un total de 3 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 15 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Barcelona fue el ganador por 0 a 2.
El local está en el quinto puesto con 33 puntos (10 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 46 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (15 PG - 1 PE - 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|46
|18
|15
|1
|2
|31
|2
|Real Madrid
|42
|18
|13
|3
|2
|20
|3
|Atlético de Madrid
|37
|18
|11
|4
|3
|17
|4
|Villarreal
|35
|16
|11
|2
|3
|16
|5
|Espanyol
|33
|17
|10
|3
|4
|5
Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 19: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 21: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 22: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 20: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 21: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 22: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
Horario Espanyol y Barcelona, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas