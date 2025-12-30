Se cumplen 21 años de la masacre de Cromañón: familiares y sobrevivientes realizarán diversos actos

Se cumplen 21 años de la masacre de Cromañón: familiares y sobrevivientes realizarán actos

Familiares y sobrevivientes de las víctimas del boliche República de Cromañón llevarán adelante hoy una serie de actividades en memoria de los 194 fallecidos y más de 1.400 heridos que dejó la tragedia ocurrida el 30 de diciembre de 2004. El impacto de la tragedia se extendió en el tiempo: al menos 17 sobrevivientes se suicidaron en los años posteriores, denunciando abandono estatal y falta de acompañamiento.

Fabiana Puebla, integrante del Movimiento Cromañón y sobreviviente del recital de Callejeros, confirmó que a las 18 se celebrará una misa en la Catedral Metropolitana. Luego, a las 19:30, comenzará una marcha desde Plaza de Mayo hacia el Santuario de Cromañón, ubicado en las inmediaciones de la estación Once de Septiembre y Plaza Miserere. Allí, a las 20:30, se realizará un acto en homenaje a las víctimas.

La jornada también incluirá música en vivo: los cantantes Sebas Fernández y Ferni, junto al grupo Vamos Negrita, se presentarán en la esquina de Mitre y Ecuador. En paralelo, la organización *No nos cuenten Cromañón* anunció que otros artistas participarán en actividades en el estadio Malvinas Argentinas, en el barrio de La Paternal.

A 21 años de la tragedia de Cromañón

La noche del 30 de diciembre de 2004, apenas iniciado el show de Callejeros, un asistente encendió una bengala que provocó el incendio de una media sombra de plástico inflamable. El fuego se propagó rápidamente en un espacio que albergaba a más de 4.500 personas, pese a estar habilitado para solo 1.031. Aunque las llamas se extinguieron, el humo tóxico cubrió el lugar y generó el caos que derivó en la muerte de 194 personas, entre ellas niños y adolescentes.

El impacto de la tragedia se extendió en el tiempo: al menos 17 sobrevivientes se suicidaron en los años posteriores, denunciando abandono estatal y falta de acompañamiento.

Tragedia de Cromañón: Juicios y responsabilidades

- 2007: Tres integrantes de la Superintendencia de Bomberos fueron condenados por recibir coimas de empresarios vinculados al local.

- 2008: Se inició el juicio oral contra 15 imputados, entre ellos Omar Chabán, administrador de Cromañón, y su colaborador Raúl Villarreal.

- 2011: La Cámara de Casación revocó las absoluciones de los integrantes de Callejeros y los declaró coorganizadores del recital.

- 2012: Se desarrolló un tercer juicio con nuevos acusados, incluyendo funcionarios y responsables de seguridad privada.

- Último fallo: El ex inspector porteño Roberto Calderini fue condenado por habilitar el boliche mediante coimas.

En el plano político, el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, fue destituido tras un juicio político en la Legislatura porteña.