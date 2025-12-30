El Gobierno iraní ofrece diálogo a manifestantes

FOTO DE ARCHIVO: La gente pasa junto a un cartel en una oficina de cambio de divisas mientras el valor del rial iraní cae, en Teherán

‍El Gobierno iraní dijo el martes que buscaría el diálogo con los líderes de las protestas tras las manifestaciones en Teherán y ‍otras ciudades por el desplome del ⁠valor de la moneda, que ha acelerado la inflación y llevó a la renuncia del jefe del banco central.

Las protestas, en las que participaron comerciantes del Gran Bazar de Teherán, se celebraron el domingo y el lunes, según los medios de comunicación estatales iraníes. Se trata de las más recientes manifestaciones en la República Islámica, donde en los últimos años han estallado repetidamente brotes de agitación.

El presidente Masoud Pezeshkian dijo en un mensaje en las redes sociales a última ‌hora del lunes que había pedido al ministro del Interior ⁠que escuchara las "demandas legítimas" de los manifestantes. ⁠La portavoz del gobierno, Fatemeh Mohajerani, dijo que se establecería un mecanismo de diálogo que incluiría conversaciones con los líderes de las protestas.

"Reconocemos oficialmente las protestas (...) Oímos ‍sus voces y sabemos que tienen su origen en la presión natural derivada de la presión sobre los medios de ⁠subsistencia de la gente", dijo el ‌martes en declaraciones recogidas por los medios estatales.

El rial iraní ha estado cayendo a medida que la economía ha sufrido el impacto de las sanciones occidentales, hundiéndose a un mínimo histórico el lunes de alrededor de 1.390.000 por dólar estadounidense, según sitios web que monitorean las tasas de mercado abierto.

"Tenemos ‌en la ‌agenda medidas fundamentales para reformar el sistema monetario y bancario y mantener el poder adquisitivo del pueblo", publicó Pezeshkian en X.

Los medios de comunicación iraníes han afirmado que las recientes políticas de liberalización económica del Gobierno han ejercido presión sobre el mercado del rial ​a tipo abierto, donde los iraníes de a pie compran divisas.

En 2022, Irán se vio sacudido por protestas en todo el país por las subidas de precios, incluido el del pan, uno de los principales alimentos básicos.

Durante el mismo periodo y en 2023, los gobernantes clericales del país se enfrentaron a los disturbios más audaces en años, provocados por la muerte de una joven kurda iraní, Mahsa Amini, ‍bajo custodia de la policía de moralidad, que aplica estrictos códigos de vestimenta.

Los servicios de seguridad iraníes reprimieron anteriores rondas de protestas con violentas medidas represivas y detenciones generalizadas, en lugar de dialogar.

Irán sigue sometido a una intensa presión internacional, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que podría ​respaldar otra ronda de ataques aéreos israelíes si Teherán reanudaba el trabajo en misiles balísticos o cualquier programa de armas nucleares.

Estados Unidos e Israel llevaron a cabo 12 ​días de ataques aéreos contra el ejército iraní y sus instalaciones nucleares en junio con el objetivo de detener lo que consideran esfuerzos para ⁠desarrollar los medios para construir un arma atómica.

Irán afirma que su programa de energía nuclear es totalmente pacífico y que no ha intentado construir una bomba nuclear.

Con información de Reuters