La reina Camila cuenta cómo un hombre la agredió cuando era adolescente

FOTO DE ARCHIVO: La reina Camila habla durante una recepción para celebrar a los ganadores del Concurso de Ensayos de la Commonwealth de la Reina en el Palacio de St. James, Londres

‍La reina Camila de Reino Unido ha descrito por primera vez cómo se defendió de ‍la agresión de ⁠un hombre en un tren cuando era adolescente, en una entrevista concedida a la BBC en la que relató lo furiosa que se sintió.

"Cuando era adolescente, me atacaron en un tren (...). Recuerdo que en aquel momento estaba muy enfadada", dijo durante un debate emitido el ‌miércoles sobre la violencia contra ⁠las mujeres.

"Estaba leyendo un libro ⁠y un chico, un hombre, me atacó, y yo me defendí."

Dijo que no conocía al ‍hombre que la atacó.

Camila, de 78 años, ha defendido durante muchos ⁠años organizaciones benéficas y causas ‌que buscan acabar con la violencia sexual y doméstica y apoyar a las víctimas.

La agresión fue denunciada por primera vez en septiembre, cuando se publicó por entregas ‌un libro ‌sobre la familia real en el diario The Times, pero no había sido confirmada previamente por el Palacio de Buckingham.

"Recuerdo que me bajé del ​tren y mi madre me miró y me dijo: '¿Por qué tienes los pelos de punta y te falta el botón del abrigo?'", contó a la BBC.

"Me enfadé mucho, y me ha perseguido durante muchos años."

Según el libro, el incidente ‍ocurrió en un tren hacia la estación londinense de Paddington cuando Camila tenía unos 16 o 17 años, y ella se defendió quitándose el zapato y usándolo para golpearle al atacante ​en los genitales.

Cuando llegó a Paddington, señaló al agresor a un policía y fue detenido, según el ​libro.

Camila no confirmó esos detalles en la entrevista.

La reina es la segunda esposa del ⁠rey Carlos, que subió al trono en 2022.

Con información de Reuters