Celta vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Liga

28 de agosto, 2025 | 10.57

Villarreal y Celta se enfrentarán en el estadio el Estadio de Balaídos el próximo domingo 31 de agosto desde las 12:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 3 de la Liga.

Así llegan Celta y Villarreal

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta igualó 1-1 frente a Betis.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal viene de un triunfo 5 a 0 frente a Girona.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 2 para el anfitrión y 3 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 23 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Celta se llevó la victoria por 3 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo tercer puesto y tiene 2 puntos (2 PE - 1 PP), mientras que la visita sumó 6 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (2 PG).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Villarreal622007
2
Barcelona622004
3
Real Madrid622004
4
Getafe622003
13
Celta23021-2
DataFactory

Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 4: vs Girona: 14 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 4: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
Horario Celta y Villarreal, según país
  • Argentina: 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 11:00 horas
