Celta vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Liga

Villarreal y Celta se enfrentarán en el estadio el Estadio de Balaídos el próximo domingo 31 de agosto desde las 12:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 3 de la Liga.
Así llegan Celta y Villarreal
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga
Celta igualó 1-1 frente a Betis.
Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga
Villarreal viene de un triunfo 5 a 0 frente a Girona.
En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 2 para el anfitrión y 3 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 23 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Celta se llevó la victoria por 3 a 0.
El dueño de casa se encuentra en el décimo tercer puesto y tiene 2 puntos (2 PE - 1 PP), mientras que la visita sumó 6 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (2 PG).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Villarreal
|6
|2
|2
|0
|0
|7
|2
|Barcelona
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|3
|Real Madrid
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|4
|Getafe
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|13
|Celta
|2
|3
|0
|2
|1
|-2
Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 4: vs Girona: 14 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 4: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
Horario Celta y Villarreal, según país
- Argentina: 12:00 horas
- Colombia y Perú: 10:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 11:00 horas