Boca Juniors presenta a uruguayo Cavani ante miles de aficionados en La Bombonera

El uruguayo Edinson Cavani venía preparando desde hace años el regreso al fútbol sudamericano, pero no imaginó que sería con la camiseta 10 de Boca Juniors que lucieron Diego Maradona, Juan Román Riquelme y Carlos Tevez, y en el estadio La Bombonera con miles de aficionados.

Unos 30.000 simpatizantes celebraron el lunes la presentación del experimentado delantero de 36 años como refuerzo de uno de los clubes más populares del continente, horas después de su desvinculación del Valencia y su arribo a la Argentina para incorporarse a Boca por 18 meses.

"El proceso de volver lo venía haciendo hace un tiempo, no por cuestiones de físico o deportivo, sino por cuestiones más que nada sentimentales como el interés de Boca y acercarme a casa", dijo Cavani a la prensa en Uruguay, previo a su viaje a la Argentina.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Boca es el más grande de Sudamérica y del mundo, llegar a un club como estos siempre te motiva. Las circunstancias de la vida y del fútbol me iban llevando por otro camino, pero siempre había un contacto y la posibilidad de venir", señaló.

Luego de la revisación médica y una conferencia de prensa, Cavani ingresó a la popular "Bombonera" con la indumentaria de futbolista y recibió una gran ovación de los aficionados, con el número 10 en la espalda que días atrás le asignó la directiva de Boca.

"Es un número muy lindo que la gente adora por los que usaron esa camiseta, y eso me da la responsabilidad de cuidarla y defenderla, y llevarla como siempre ellos han hecho a los más alto", indicó el experimentado jugador uruguayo.

El "Matador" llega a Boca luego de una larga carrera en el fútbol europeo, con pasos por Palermo, Napoli, Paris Saint Germain, Manchester United y Valencia, club con el cual días atrás rescindió su contrato con un año de anticipación.

Con la selección de Uruguay participó de los Mundiales de 2010, 2014, 2018 y 2022, además de cinco Copas América.

La prensa deportiva argentina consideró la contratación del delantero uruguayo como una de las más importantes de la historia del fútbol nacional.

"Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, los goles de Cavani que ya van a venir", cantaron los aficionados, entusiasmados por la flamante incorporación.

Cavani podría debutar en los próximos partidos ante Nacional de Montevideo por los octavos de final de la Copa Libertadores, el 2 y el 9 de agosto en Montevideo y Buenos Aires, respectivamente.

"Ojalá pueda regalarles muchas alegrías a esta gente que me recibió con alegría, abrazos y hasta besos (...) Todavía no me vieron en la cancha y me demuestran la pasión de este club, y voy a prepararme para darlo todo, al 100%", señaló Cavani en la rueda de prensa en el estadio.

"No veo la hora de volver a empezar a correr atrás de la pelota. Las ganas no faltan (de jugar el miércoles)", añadió en el terreno de juego, antes de cerrar la jornada cantando "dale Boca" junto a los aficionados.

Con información de Reuters