Canadá está lista para afrontar presión del Mundial, dudas sobre lesiones empiezan a disiparse

Conferencia de prensa de Canadá para la Copa Mundial de la FIFA 2026

​El entrenador Jesse Marsch tiene un mensaje claro para quienes se preguntan si la selección de Canadá está preparada para asumir la responsabilidad de ‌disputar un Mundial como local: ‌no solo están preparados, sino que lo desean.

Canadá llegará el viernes al Estadio de Toronto para disputar su primer partido del Mundial en casa, cargando con el peso de toda una nación tras una preparación que se ha caracterizado tanto por las visitas a la enfermería como por los trabajos en el campo. Pero Marsch no se desanima.

"Si te dedicas a esto, aquí es donde quieres ​estar", dijo el DT ⁠el jueves antes del primer partido del Grupo B frente a Bosnia ‌y Herzegovina.

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"Vine a Canadá para ser el entrenador porque me gustaban ⁠estos chicos y creía que encajaban con ⁠mi estilo de juego, y vine aquí para liderarlos en el Mundial, en el Mundial que se celebra en casa. Quería esta responsabilidad", agregó.

La mayor preocupación por las ⁠ausencias sigue siendo la del capitán Alphonso Davies, que se perderá ​el partido del viernes por una lesión en el ‌tendón de la corva que sufrió durante ‌la semifinal de la Liga de Campeones del Bayern Munich.

Pero Marsch dijo ⁠que la resonancia magnética del miércoles arrojó resultados alentadores. "Nos estamos preparando para intensificar el trabajo", señaló el estadounidense.

"No estará disponible para mañana, pero está demostrando, como siempre ha hecho, una gran capacidad para recuperarse de las lesiones musculares. Tenemos ​muchas esperanzas de ‌que en los próximos días y semanas podamos acelerar el proceso y darle la oportunidad de contribuir aquí pronto".

El centrocampista Ismael Koné causó un susto en la concentración al abandonar el entrenamiento el miércoles por la mañana antes incluso de que hubiera comenzado el trabajo propiamente ⁠dicho, pero Marsch se apresuró a disipar esos temores, con un toque de exasperación.

"Solo se sentía un poco mal, así que lo mandamos a casa porque ese día no teníamos nada programado, y fue como una alerta roja de cinco estrellas", dijo Marsch. "Ismael ha entrenado hoy, está perfectamente, listo para jugar".

Incluso el defensa Moise Bombito, cuya recuperación de una fractura en la pierna parecía haberse estancado tras aguantar solo 30 minutos ‌en un partido de preparación frente a Uzbekistán, estará listo si se le necesita.

"No está al 100%, pero ha alcanzado su velocidad máxima", dijo Marsch. "No veo ninguna razón por la que dentro de una semana no esté listo para ser siquiera considerado como titular".

La disciplina también estará en la mente de Marsch. Canadá ha acumulado ‌varias tarjetas rojas en sus últimos 11 partidos y, con la adrenalina del debut como local en el ambiente, el DT fue muy claro sobre el riesgo.

"Sin duda, una ‌de las mejores formas ⁠de arruinar un torneo a cualquier equipo son las tarjetas rojas", dijo.

"Tenemos que ser agresivos y jugar a nuestro estilo, con ​velocidad y potencia, pero también debemos asegurarnos de mantener la cabeza fría y no cometer entradas imprudentes, situaciones extradeportivas o reacciones emocionales que nos metan en problemas con las tarjetas".

Con información de Reuters