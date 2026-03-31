Ancelotti afirma que Danilo formará parte "sin duda" de la selección brasileña para el Mundial

Imagen de archivo del defensa brasileño Danilo durante un partido contra Colombia por la Copa Améroca en el Levi's Stadium, en Santa Clara, California, EEUU.

El ​seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, confirmó que el veterano defensa Danilo ‌formará parte de ‌su convocatoria definitiva de 26 jugadores para el Mundial de este año en Norteamérica, al tiempo que añadió que la plantilla está prácticamente decidida.

Brasil ha quedado encuadrada en el Grupo C junto ​a Marruecos, Haití ⁠y Escocia para el torneo que ‌se disputará del 11 de ⁠junio al 19 de ⁠julio, y Ancelotti tiene previsto anunciar su convocatoria definitiva antes del 18 de mayo.

"Danilo ⁠es un jugador muy importante, no ​sólo dentro del campo, ‌sino también fuera de ‌él", indicó Ancelotti a los periodistas ⁠el lunes en Orlando, antes del partido amistoso de preparación de su equipo contra Croacia.

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"Danilo estará sin duda en ​la ‌convocatoria definitiva de 26 jugadores porque me gusta (...) su carácter, su personalidad, su estilo de juego. Puede jugar en todas las posiciones defensivas", ⁠señaló. "Tengo una idea bastante clara de la alineación titular para el primer partido, y la convocatoria definitiva también está prácticamente decidida".

Danilo, exdefensa del Real Madrid y del Manchester City, de 34 años, milita actualmente en ‌el Flamengo brasileño. Hasta la fecha, ha disputado 67 partidos internacionales con Brasil en todas las competiciones.

Ancelotti afirmó que una base defensiva sólida será esencial para que ‌Brasil puede levantar su sexta Copa del Mundo.

"Para que Brasil gane el Mundial, necesitamos ‌talento —y lo ⁠tenemos— y tenemos que defender bien", dijo el italiano. "No hay otra ​manera. No me convence un juego exclusivamente ofensivo".

Con información de Reuters