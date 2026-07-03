Brasil se enfrenta a Haaland y a la maldición de Noruega en los octavos de final del Mundial

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Noruega

Brasil ​lleva décadas acumulando victorias en el Mundial, pero el domingo en Nueva Jersey se enfrentará a un rival que se niega obstinadamente a sumarse a esa ‌lista: Noruega.

La selección que ostenta el ‌récord de cinco títulos mundiales se enfrentará a Erling Haaland, Martin Odegaard y a una selección noruega que es la única contra la que Brasil ha jugado y a la que nunca ha vencido.

Desde su primer encuentro en 1988, se han enfrentado en cuatro ocasiones, con dos empates y dos triunfos de Noruega -incluido el 2-1 en el Mundial de 1998, cuando Bebeto marcó para los sudamericanos antes de que Tore André ​Flo y Kjetil Rekdal lo ⁠dieran vuelta para el elenco europeo-.

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Brasil acabó liderando aquel grupo, pero la espina ‌persiste. Noruega, Hungría y Portugal son las únicas selecciones a las ⁠que Brasil se ha enfrentado en un Mundial sin ⁠haber conseguido al menos una victoria.

Ahora, además, el elenco nórdico llega rebosante de esperanza y con un delantero centro emblemático en Haaland, uno de los mejores del mundo.

El equipo ⁠de Stale Solbakken terminó segundo en el Grupo I tras rotar a casi ​toda su oncena titular contra Francia en la tercera jornada, ‌habiéndose asegurado ya uno de los dos ‌primeros puestos con dos victorias consecutivas.

La apuesta pareció dar sus frutos, ya que ⁠Noruega venció 2-1 a Costa de Marfil en los dieciseisavos de final, logrando así su primera victoria en las fases eliminatorias de un Mundial, tras sus anteriores eliminaciones ante Italia en 1938 y 1998.

Solbakken formó parte de aquella plantilla hace 28 años y ​ahora tiene ‌la oportunidad de llevar a Noruega a sus primeros cuartos de final de un Mundial como seleccionador.

Con 17 victorias y solo tres derrotas en los últimos dos años, su equipo cuenta con un buen estado de forma que ya hace que Brasil se lo tome en serio, incluso antes de ⁠que Haaland empiece a hacer de las suyas.

"Haaland es un gran jugador y lo ha demostrado en varias ocasiones, tanto cuando estaba en Alemania como ahora en Inglaterra; tenemos una relación cordial", dijo el delantero brasileño Matheus Cunha en una rueda de prensa el jueves.

Ambos se han enfrentado en la Premier League, donde Haaland juega en el Manchester City y Cunha en el United.

"Pero tenemos que centrarnos en todo el equipo, ya que cuentan con otros jugadores ‌peligrosos, lo que convierte a Noruega en uno de los rivales más difíciles a los que podríamos enfrentarnos en esta fase", añadió Cunha.

Brasil también ha ido tomando impulso desde el empate 1-1 con Marruecos en su primer partido.

Vinicius Jr., Cunha y Bruno Guimaraes están en plena forma, mientras que el seleccionador Carlo Ancelotti debe resolver un rompecabezas en el centro ‌del campo tras la lesión que sufrió Lucas Paquetá en la victoria 2-1 sobre Japón en los dieciseisavos de final.

El delantero del Arsenal Gabriel Martinelli, autor del gol de la victoria ‌contra Japón, es el ⁠favorito para ser titular en el flanco izquierdo de la formación en rombo de Ancelotti.

El viernes también hubo buenas noticias para Brasil, ya ​que Raphinha volvió a los entrenamientos tras dos semanas de baja por la lesión muscular que sufrió en la primera parte del partido de la fase de grupos contra Haití, y es probable que esté disponible.

Con información de Reuters